Son yılların popüler parti oyunu Among Us, 2020 Game Awards organizasyonunda yeni haritası Airship ile kullanıcılarını tanıştırdı! Oyun Ödülleri’nde En İyi Multiplayer Oyun ve Mobil Oyun kategorilerinde ödüle layık görülen yapım, hayranlarına yepyeni haritasını müjdeleyerek bu haritada nelerle karşılaşacaklarından bahseden kısa bir tanıtım fragmanı yayınladı.

2020 Oyun Ödülleri etkinliğinde büyük ilgi gören Among Us oyunu 2018 yılında piyasaya çıkmış olmasına rağmen günümüzde halen daha popüler olup törende farklı dallarda adaylık göstermesiyle dikkatleri üzerinde topladı. Animal Crossing: New Horizons ve Fall Guys gibi popüler oyunları geride bırakan yapım, yapımcı şirketi Inner Sloth’u da şaşırtan bir başarı elde etti.

Dört kişilik küçük ekibi ile Indie oyun dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri olan Inner Sloth, Among Us için geliştirdiği yeni Airship haritası için birkaç cümle ettikten sonra sürpriz tanıtım videosunu gösterdi. Haritada bu defa uzay gemisi mürettebatı, bir zeplinin içerisinde Imposter’lardan kaçmaya ve görevleri yapmaya koşuyor.

Yapılan son güncellemeler ile renk körü desteği ve çeşitli iyileştirmeler getiren Among Us, daha tatmin edici bir kullanıcı performansı yakalamak adına yeni haritalar üzerinde denemeler yapmaya devam ediyor. Şirketin bir süre önce Among Us 2 oyununu yapmak yerine standart oyunu geliştirmeye odaklandığı ortaya çıkmıştı. Anlaşılan o ki geliştiriciler verdiği sözü tutuyor ve oyunu başarıyla geliştirmeyi sürdürüyor.

Among Us’ın Airship haritasının 2021 yılının başlarında yayınlanması bekleniyor.