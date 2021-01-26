Başarılı elektronik üreticisi Motorola bugün Çin pazarında yeni akıllı telefonunu tanıttı. Beklenildiği üzere Edge S telefonu Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti ve güçlü teknik özellikleriyle piyasaya çıktı. Çift selfie kamerası ve dörtlü arka kamera kurulumuyla harikalar yaratan model şimdiden hayranlık uyandırdı.

6,7 inç LCD ekran ve 21:9 en boy oranıyla tasarlanan yeni Motorola telefonu 90Hz yenileme hızıyla geliyor. 2520×1080 çözünürlük oranıyla hazırlanan cihaz HDR10 desteği ile güçlendirildi. Oldukça şık bir görünüme sahip model sol üst köşesinde yer alan yan yana ikili delik çentik içerisinde ikili ön kamerasına yer verdi. İlki 16 MP’lik bir lense sahip olan selfie kamerası, beraberinde 8 MP mercekle desteklendi.

Motorola Edge S Özellikleri

Ekran: 6,7 inç LCD

İşlemci: Snapdragon 870 5G SoC

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 2 MP + ToF

Ön Kamera: 16 MP + 8 MP

Batarya: 5.000 mAh pil + 20W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

64 MP ana kameralı akıllı telefon, dörtlü arka kamera kurulumuyla tasarlandı. Modülün içerisinde bir adet LED flaş barındıran cihaz, arkasında orta kısma yerleştirilmiş Motorola logosu ile sade bir tasarım yakaladı. Android 11 işletim sistemiyle açılan telefon MY UI isimli Motorola’nın orijinal kullanıcı arayüzüyle gelirken; cihazda IP52 sertifikası, çift SIM kart ve Bluetooth 5.1 desteği oluşturuldu.

Motorola Edge S Fiyatı

Şu anda Çin’de ön siparişe açılan Edge S’in küresel pazara ne zaman açılacağı henüz bilinmemekte. İki farklı renk seçeneğiyle tasarlanan telefon üç farklı varyant halinde satılmakta: