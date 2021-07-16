EA‘nın satın alınmasından sonra şirketten gelen ilk oyun olan Codemasters tarafından geliştirilen yarışçı F1 2021, bugün piyasaya sürüldü ve kırmızı ekipten grafik kartı olanlar en iyi performansı elde etmek için bu sürücüye yükseltmek isteyecekler.

Yeni 21.7.1 sürücüsünü çalıştırırken ve önceki 21.6.2 sürümüne kıyasla F1 2021, ışın izleme etkinleştirildiğinde %6’ya kadar performans artışı ve devre dışı bırakıldığında %26’ya varan etkileyici bir performans artışı görebilir. Şirketin bu sonuçları elde etmek için kullandığı test tezgahı, bir Ryzen 9 5900X CPU ile eşleştirilmiş bir Radeon RX 6800 XT GPU kullanıyordu ve oyun ayarları 4K çözünürlükte ultra’ya yükseltildi.

Dahil edilen hata düzeltmeleri şunlardır:

Radeon RX 5000 & 6000 serisi grafik ürünlerinde Oculus Link kurulum yazılımının çalışmasını engelleyen bir Oculus hizmet hatası alınabilir.

serisi grafik ürünlerinde Oculus Link kurulum yazılımının çalışmasını engelleyen bir Oculus hizmet hatası alınabilir. Radeon™ Boost etkinleştirildiğinde Apex Legends™’ta aydınlatma bozulması yaşanabilir.

Bazı kullanıcılar, AMD Kullanıcı Deneyimi Programı tarafından yüksek bellek kullanımı yaşayabilir.

Radeon yazılımının iki sürümü (Windows Mağazası ve AMD Destek sürümleri) sisteminize yüklendiğinde bir sürücü uyuşmazlığı hatası görünebilir.

Bazı kullanıcılar, 3DMark Time Spy™ çalıştırırken beklenenden daha yüksek bellek kullanımı yaşayabilir.

Carrion™ oynarken, bazı kullanıcılar Anizotropik Filtreleme etkinleştirildiğinde görüntü bozulması yaşayabilir.

İşte bilinen sorunlar listesi

Radeon™ Yazılım Deneyimindeki Oyun Uyumluluk danışmanı, bazı kullanıcılara hatalı olarak CPU ve/veya GPU’larının bazı oyunları oynamak için minimum gereksinimleri karşılamadığını bildirebilir.

Resident Evil Village™, oyunun ilk görevinde AMD Radeon VII grafik ürünlerinde kesintili bir uygulama askıda kalması veya TDR yaşayabilir.

Gelişmiş Senkronizasyon, bazı oyunlarda ve sistem yapılandırmalarında etkinleştirildiğinde siyah ekranın oluşmasına neden olabilir. Gelişmiş Senkronizasyon etkinken sorun yaşayan tüm kullanıcılar, geçici bir çözüm olarak bunu devre dışı bırakmalıdır.

Çözünürlük/yenileme oranlarında büyük farklılıklar olan iki ekranı birbirine bağlamak, Radeon RX Vega serisi grafik ürünlerinde titremeye neden olabilir.

Radeon performans ölçümleri ve günlük kaydı özellikleri, aralıklı olarak aşırı yüksek ve yanlış bellek saat değerleri bildirebilir.

Kurulumdan sonra Adrenalin yazılımında Ryzen Master algılanmazsa, sistemin yeniden başlatılması gerekebilir.

Mobil sistemlerde Mavi veya Siyah ekran görülürse Gelişmiş oturum açmayı geçici olarak devre dışı bırakın.

En son Radeon Yazılımına güncelleme yapıldıktan sonra Mavi veya Siyah ekran görülebilir. Bir geçici çözüm, çekirdek izolasyonu devre dışı bırakmaktır.

Belirli AMD Athlon™ mobil sistemlerinde beklenenden daha düşük performans gözlemlenebilir.

Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.7.1 sürücüsü, Windows’ta Radeon Software uygulamasındaki isteğe bağlı bölüm aracılığıyla indirilebilir. Bağımsız indirme bağlantıları, sürücünün resmi sürüm notları sayfasında burada bulunabilir.