Son zamanlarda, bir AMD mRDNA GPU’ya sahip olacak Samsung hibrit çipi hakkında daha fazla bilgi toplamaya başlandı. Yaklaşan amiral gemisi Exynos 2200 SoC’daki RDNA 2 mimarisine dayanan GPU’nun, piyasadaki mevcut birçok ürüne karşı gerçekten iyi performans gösterdiği söyleniyor.

Bugün GPU ve donanım özellikleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Popüler sızıntı habercisi ‘Ice Universe‘e göre, Exynos 2200 içindeki mRDNA grafiklerinin toplam 384 Stream işlemcisi için altı RDNA 2 Hesaplama Birimi (CU) içerdiği bildiriliyor. GPU’nun saat hızları bu noktada bilinmiyor.

İki gün önce, aynı sızdırıcı, çipin iddia edilen kod adlarını da ortaya çıkardı. Exynos 2200 SoC ‘Pamir’ olarak adlandırılırken, AMD mRDNA GPU kısmı görünüşte ‘Voyager’ olarak kodlanmıştır. Yonga setinin, Samsung’un yaklaşmakta olan 4LPP FinFET süreci kullanılarak oluşturulacağı iddia ediliyor.

CPU gücü açısından, Eyxnos 2200’ün şu anda en uygun konfigürasyona ulaşmak için Cortex X1, Cortex X2 ve biraz daha az güçlü Cortex A78 çekirdeklerinden oluşan çeşitli çekirdek kombinasyonlarında (Clien aracılığıyla) test edildiği söyleniyor. .