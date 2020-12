Teknoloji devi Amazon, orijinal video platformu için hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi cast ekibini resmen duyurdu. J. R. R. Tolkien‘in unutulmaz eseri daha önce Peter Jackson tarafından sinemaya bir üçleme halinde hazırlanmıştı. Akabinde ise bir Hobbit üçlemesi çekilmiş ve seri nihayet tamamlanmış, kült filmler arasında listelenmeye başlamıştı. Şimdiyse seriyi en baştan ele alacak Lord of the Rings dizi çalışmaları son sürat devam ediyor.

Amazon Yüzüklerin Efendisi için 2017 yılında 250 milyon dolar ödeyerek Tolkien Estate kuruluşundan eserin televizyon haklarını satın almıştı. Geçtiğimiz yıl ikinci sezonu sipariş edilen yapımın şu anda bayağı aşama kaydettiği biliniyor. Yılın başlarında dizinin başrol oyuncuları Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge ve Morfydd Clark gibi oyuncular açıklanmıştı. Sürpriz bir şekilde şirket daha önceki listede yer almayan 20 yeni oyuncuyu daha cast ekibine dahil etti.

Yüzüklerin Efendisi Dizisine Yeni Katılan Oyuncular

Çekimleri Yeni Zelanda, Avustralya, Sri Lanka, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde yapılan Yüzüklerin Efendisi oyuncu kadrosuna yeni dahil ettiği 20 ismi sıraladı. Listede yer alan oyuncular şöyle:

Cynthia Addai-Robinson,

Maxim Baldry,

Ian Blackburn,

Kip Chapman,

Anthony Crum,

Maxine Cunliffe,

Trystan Gravelle,

Sir Lenny Henry,

Soitha Jayasundera,

Fabian McCallum,

Simon Merrells,

Geoff Morrell,

Peter Mullan,

Lloyd Owen,

Augustus Prew,

Peter Tait,

Alex Tarrant,

Leon Wadham,

Benjamin Walker,

Sara Zwangobani

Oyuncu ekibinde Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith gibi isimlerin zaten aylar öncesinden duyurulduğu Yüzüklerin Efendisi yapımı, çok yüksek ihtimalle 2022 yılında Amazon Prime Video aracılığıyla izleyicileri ile buluşacak. Benzer tarihlerde HBO Max‘te yayınlanması beklenen Game of Thrones prequel dizisi House of the Dragon ile iki fantastik dizinin kıyasıya bir rekabet içinde yarışacağı düşünülüyor.