Amazon şirketi tarafından yapılan açıklamalar bizlere popüler bulut oyun hizmeti Luna ağının artık Android mobil işletim sisteminde kullanılabileceğini söylüyor. Şimdilik yalnızca belli başlı bazı telefonlar için destek vermeye başlayan platform, Android’te bağımsız bir uygulama olarak değil, Google Chrome gibi web tarayıcıları üzerinden çalışıyor. Bildiğiniz üzere Luna’nın iOS sürümü de benzer bir şekilde, uygulama olmaksızın, Safari tarayıcısıyla açılabiliyordu.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 100 farklı oyun ile hizmet vermeye başlayan bulut oyun servisi Amazon Luna, beklenildiği gibi Twitch entegrasyonu ile PC, Mac, Amazon Fire TV ve iOS platformlarında hayata başlamıştı. Abonelik tabanlı servis modeli ile kullanıcılarını ağırlayan hizmet, temel paket için aylık 5,99 dolar karşılığında AWS altyapısıyla bir dolu video oyunu kullanıcılarına sağlamaktadır.

Şu anda yalnızca ABD’de mevcut olan, ancak ilerleyen dönemlerde tüm dünyada kullanıma girmesi muhtemel gözüken Amazon Luna, halen daha erken erişim sürümüyle oyun tutkunlarını ağırlıyor. Bir nevi test aşamasından geçen bulut yazılımı, tüm özelliklerini tamamladığı takdirde küresel kullanıma girebileceği ümidini veriyor.

Amazon Luna’nın Desteklediği Android Telefonlar Hangileri?

Şimdilik sadece bir dizi Android işletim sistemli telefon için destek veren Amazon Luna, Android’in tüm modellerine gelmeden önce bazı üst düzey cihazlar tarafından erken erişimle kullanılabiliyor. O şanslı telefonlar ise şunlar…