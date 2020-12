J. R. R. Tolkien tarafından kaleme alınan destansı fantezi kitap serisi Yüzüklerin Efendisi, önümüzdeki yıllarda yeni video oyunları ile hayranları karşısına çıkacak. Standing Stone Games imzasıyla 2007 yılında yayınlanan Tolkien’in Orta Dünya’sında geçen The Lord of the Rings Online halen daha geliştirilmeye devam ederken, kesinleşen bilgiler doğrultusunda iki farklı oyun uyarlaması daha getirilecek.

Geçtiğimiz sene Amazon Games Studios firmasıyla Athlon Games‘in ortaklaşa bir işbirliği halinde yeni bir Yüzüklerin Efendisi MMO RPG oyunu tasarladığı öğrenilmişti. Oyunun hazırlıkları 2018 yılında başlarken, sessiz sedasız yürütülen çalışmaların artık iyice olgunlaşmaya başladığı tahmin ediliyor. Özellikle de Amazon‘un projeye ne katabileceği büyük merak konusu; zira pek çok oyuncunun Amazon’dan beklentisi bir hayli yüksek.

The Lord of the Rings’in yeni oyunu şu anda bilinen kısıtlı detaylara göre Yüzük Kardeşliği kitabında geçen olaylardan binlerce yıl öncesini konu alacak. Farklı mekanlar, yaratıklar ve karakterlerin hikayeye katılacağı yapımda alışık olmadığımız bir Tolkien uyarlaması deneyimleyeceğimiz aşikar durmakta. Bu noktada yapımcıların, Tolkien’in kitaba dahil etmediği karakterlerden yahut The Silmarillion gibi eserlerindeki ayrıntılardan faydalanabileceği de iddialar arasında.

Orta Dünya evreninde geçecek Yüzüklerin Efendisi oyunu, bugün yayınlanan raporlara göre açık beta sürümüyle Eylül 2022 tarihinde kullanıcıların huzuruna çıkacak. Yine aynı raporlarda, oyunun ilk defa PC platformunda yayınlanacağı, akabinde oyun konsollarına ulaşacağı geçiyor. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda oyunla ilgili daha fazla detaya hakim olacağız.