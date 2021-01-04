Xiaomi Mi 10i telefonu için yarın şirket bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıklarken, beklenen cihaz bugün Amazon Hindistan’da listelendi. Amazon’un yanlışlıkla satış fiyatını ortaya çıkardığı ve sürprizi bozduğu telefon iki farklı konfigürasyon eşliğinde raflara gelecek gibi görünüyor. İşte detaylar…

Bugün bir yanlışlık sonucu Amazon Hindistan platformunda görünen Xiaomi Mi 10i akıllı telefon modeli, normal şartlarda şirket tarafından ilk defa yarın açıklanacaktı. Satış fiyatı henüz resmen öğrenilmeyen telefonun hangi rakamlardan alıcı bulacağı bugün Amazon‘da göründü. Elbette bu fiyatların lansmanda farklılık içermesi gibi bir ihtimal de söz konusu olabilir ancak haber oldukça güvenilir bir çevrimiçi alışveriş platformundan geldiği için teknoloji tüketicileri bunun doğru olduğunu varsayıyor.

Sudhanshu Ambhore’un kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda ortaya çıkardığı satış fiyatları tüm ayrıntılarıyla listelendi. Ancak ilginç bir şekilde kısa süre içerisinde bu tweet, Ambhore tarafından Twitter’dan silindi. Yine de eldeki bilgiler bizlere cihazın 6/8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili depolama alanı ile geleceğini söylüyor.

Xiaomi Mi 10i’nin fiyatı iki farklı varyanta sahipken bunlardan en uygun olanı 6 GB + 128 GB‘lık sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Bu seçenek yaklaşık 340 dolar karşılığında satılırken; bir diğer opsiyon olan 8 GB + 128 GB‘lık versiyonuyla telefon 380 dolar gibi bir fiyatta raflara gelecek.

108 megapiksel ana kamera ile çıkış yapacak Xiaomi Mi 10i teknik özellikleri itibariyle dörtlü kamerayla ve Snapdragon 750G 5G işlemci modeliyle çıkacak. Muazzam bir oyun telefonu olmaya aday bu cihaz, ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inçlik bir ekrana sahip olacak.