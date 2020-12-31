Popüler podcast dinleme uygulaması Wondery, Amazon şirketi tarafından satın alındı. Amazon Music platformu ile Spotify’a güçlü bir rakip haline gelen servis, şimdi Spotify’ın podcast konusundaki hakimiyetini de elinden almak istiyor. İşte detaylar…

Bağımsız bir podcast uygulaması olan Wondery artık Amazon bünyesine geçiş yaptı. Amazon’un bugün resmen satın alma anlaşmalarını duyurmasıyla popüler platformun yakında Amazon Music’le entegre bir çalışma disiplinine geçebileceği düşünüldü. Zira Amazon Music’in en büyük rakibi olan Spotify, kullanışlı arayüzü ve milyonlarca şarkı arşivi dışında podcast’lerden de önemli bir kullanıcı sayısını elinde bulunduruyor.

Henüz tam anlamıyla kullanışlı bir podcast desteği bulunmayan Amazon Music’in yakında bir ihtimal Wondery’i kendi çatısı altına taşıması gayet olası durmakta. Böylelikle Amazon’un Spotify’la daha sıkı bir rekabet içine gireceği de söz konusu olabilir. Zira Eylül ayından itibaren uygulamada çeşitli podcast’ler yayınlamaya başlayan Amazon Music, yine de bu konuda biraz kısır görünüyordu. Yayınlanan ilk raporlarda Amazon’dan Wondery’nin orijinal şovlarının kaldırılmayacağına dair rahatlatıcı bir haber gelirken, aynı zamanda dünyanın en değerli şirketi olan Amazon’u ilerleyen dönemlerde bir dolu yeni program ile dinleyicilere hitap ederken görebiliriz.

Amazon, Wondery’i Ne Kadara Satın Aldı?

Wondery’i satın alma haberini duyuran Amazon şimdilik bu platformu kaç paraya aldığını duyurmasa da çeşitli yabancı gazeteler, nispeten biraz daha eski raporlarda Wondery’nin en az 300 milyon dolar değerinde olabildiğini ileri sürmüştü.