Alışveriş devlerinde Amazon, hatırlamayanlar için üç yıl önce ülkemizde ilk faaliyetlerine başladı. Covid-19 etkisi ile artan talepler sonrası birçok marka büyüdü ve dünyaca ünlü Amazon da ülkemizde yaptığı yatırımları arttırma kararı almış gibi gözüküyor.

Geçtiğimiz yıl hızlı ve ücretsiz abonelik sistemi olan “Prime” özelliğini ülkemizde sunmaya başlayan dev şirket, Türkiye’ye yeni bir merkez daha açma kararı aldı. Gebze merkezli yeni depo için Ceva Lojistik ile anlaşmaya varan Amazon, ülkemize yatırım yapmaya devam ediyor.

Ceva Lojistik ile ürün depolama ve dağıtım sorumluluğu konusunda ortaklık yapan Amazon, açılan yeni merkezde bin kişiden fazla çalışanın olacağı belirtiliyor.

Amazon Ülkemize Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

Amazon’un satıcılar için geliştirdiği özel kargo sistemleri sayesinde Amazon tüm kargo yükünü eline alarak satıcıları büyük bir yükten kurtarıyor. İlerleyen süreçte İstanbul’da Avrupa ve Anadolu olmak üzere iki farklı depo daha açması bekleniyor. Bildiğiniz üzere kargo şirketlerinin sorumsuz ve yavaş kargo şikayetlerinden sonra Amazon hızlı teslimat ile kendini sevdirmeyi amaçlıyor.

Amazon bu yeni merkezi dışında ülkemizde sanal market pazarına da giriş yapmış durumda. Covid-19, e-ticaret dışında sanal market uygulamalarına da yaramış durumda. Sektöre her geçen gün yenileri ekleniyor. işte bu sektör arasına Amazon da eklenmiş durumda. Amazon birçok ülkede faaliyet gösteriyor ve büyük bir kitle tarafından en güvenilir ve hızlı hizmet olarak kabul ediliyor. Amazon’un ülkemizde ne kadar başarılı olacağını ilerleyen günlerde anlaşılacak.