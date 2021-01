Amazon Prime Video Ocak ayında yeni içerikler almaya devam ediyor! Bu ay içerisinde her zaman olduğu gibi yine Amazon’a birbirinden nefes kesici, heyecan dolu dizi ve filmler gelecek. Toplamda dört adet orijinal yapım duyurulurken, aynı zamanda lisanslı içeriklerle de kullanıcılara geniş bir kaliteli yelpaze sunulacak. İşte detaylar…

Amazon‘a gelen yeni içerikler arasında ilk yayınlanan proje sevilen dizi American Gods’un 3. sezonu oldu. Mitolojik tanrıların günümüz teknolojisiyle ortaya çıkan tanrılar arasında yaşanan savaşın epik hikayesini anlatan yapım şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yeni sezonuyla hayranları karşısına çıkan yapım, henüz izlemeyenler için ilk iki sezonunu da Amazon’da barındırıyor.

15 Ocak’ta iki farklı içerik yayınlayacak Amazon, James May: Oh Cook ile yemek alanıyla ilgilenen insanlara oldukça keyifli bir seri oluşturuyor. Uzakdoğu mutfağından Akdeniz mutfağına kadar nefis bir kültürü evlere getiren program, farklı mutfakları öğrenmek isteyen insanlar için şahane bir seçenek olabilir. Günün bir diğer yapımı ise Amazon orijinal filmi olarak lanse edilen One Night in Miami oldu. Malcolm X, Muhammed Ali, Jim Brown ve Sam Cooke’un 1964 yılında birlikte geçirdikleri keyifli bir geceyi konu alan yapım sabırsızlıkla bekleniyor.

Son olarak 22 Ocak’ta Star Trek: Lower Decks animasyon dizisi ile Uzay Yolu serisi yeniden hayata geçiyor! Bu defa çizgi dizi formatında hazırlanan yapımın yaratıcısı ile Rick and Morty’den tanıdığımız Mike McMahan… Ayrıca tüm bu eğlenceli içeriklerin yanı sıra Amazon Prime Video lisanslı içerikleriyle ay boyunca eski dizi ve filmleri de bünyesine katmaya devam edecek.