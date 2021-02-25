Amazon Prime Video Türkiye servisi için Mart 2021 döneminde izleyicilere sunulacak yeni dizi ve filmlerini açıkladı. Bu ay iki adet orijinal yapıma yer verecek dijital streaming platformu, uzun süredir heyecanla beklediğimiz bir 90’lar efsanesinin devam filmini seyircisiyle buluşturacak. Aynı zamanda Robert Kirkman tarafından hazırlanan süper kahraman temalı animasyon dizisiyle ayın sonlarına doğru karşılaşacağız! İşte o yapımlar:

Amazon Prime Video Mart 2021 Yeni İçerik Takvimi

Coming 2 America

Yayın Tarihi: 5 Mart

5 Mart Yönetmen: Craig Brewer

Craig Brewer Türü: Komedi

Komedi Oyuncular: Eddie Murphy, Hari Headley, James Earl Jones, Arsenio Hall

1998 yılında gösterime giren Coming to America film serisinin ikinci bölümü olarak 23 sene sonra geri Coming 2 America, Eddie Murphy tarafından yaratılan efsane komed ikarakterinin birbirinden ilginç maceralarını hayranlarına aktarmaya devam ediyor! COVID-19 nedeniyle sinema salonlarından uzaklaşıp Paramount Pictures tarafından Amazon Studios’a satılan yapım, artık Zamunda Kralı olmaya hazırlanan eski prens Akeem Joffer’ı takip ediyor.

Invincible

Yayın Tarihi: 26 Mart

26 Mart Yaratıcı: Robert Kirkman

Robert Kirkman Türü: Süper kahraman draması

Süper kahraman draması Oyuncular: Steven Yeun, JK Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Zazie Beetz, Ezra Miller

The Walking Dead çizgi romanı yaratıcılarından biri olan Robert Kirkman şimdi yeni bir başka eseri olan Invincible adlı seriyi dizi haline getiriyor! Yıldızlar geçidi seslendirmen kadrosuyla ay sonunda Amazon ailesine katılacak dizi, 17 yaşına giren sıradan bir genç olan Mark Grayson’un kendi özel güçlerini keşfetmeye başlaması ve gezegenin en güçlü süper kahramanı olan babasının vesayetine girmesini konu alıyor.

Mart ayında Amazon’a gelecek içerikler arasında bulunan Invincible ve Coming 2 America projeleri Türkçe Altyazı desteğiyle uygulamada yer alacak. Peki ya sizin en çok heyecanlandığınız proje bunlardan hangisi?