Ülkemizde diğer online platformlara kıyasla oldukça iddialı bir fiyat politikası ile varlık gösteren Amazon Prime, bildiğiniz gibi 8 TL fiyatı ile oldukça sevindiriyor.

Amazon Prime Gaming üyeliği olan kullanıcılar The Escapists, Move or Die, Aces of the Luftwaffe – Squaron, Before I Forget ve Moving Out oyunlarını ücretsiz olarak oynayabilecek.

Özellikle Steam topluluğu tarafından oldukça yüksek bir beğeniye sahip olan The Escapist ve Move or Die oyunları yüksek olumlu yorum ortalamasına sahip oyunlar arasında. Bu iki oyun haricinde diğer oyunlar da bağımsız stüdyolar tarafından geliştirilen oyunlar arasında.

Ayrıca Nisan ayı içerisinde indirime açık olan diğer oyunlar ise “The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, Escape Machine City: Airborne ve son olarak Optica oyunları.

Bilmeyenler için Prime üyeliği sahipken indirilen oyunlar üyeliğin sonlanması halinde kütüphanenizde kalmaya ve oynanabilirliği devam ediyor.

Yeni sunulan oyunların Steam linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Amazon Prime Gaming oyunları için Amazon Launcher ya da Prime Launcher ile indirilebiliyor. Amazon Launcher sayfasına ise buradaki linkten ulaşabilirsiniz.