Bilmeyenler için dünyaca ünlü alışveriş servisi olan Amazon bazı teknolojik ürünlerde üretiyor. Amazon Alexa, Amazon Kidle bunlardan sadece birkaçı.

Amazon geleneksel not almaya devam eden kullanıcılar için özel bir yazıcı çıkarmış durumda. Tam adı Smart Sticky Note Printer olan bu minik yapıştırıcı yazıcısı, geniş bir kullanım alanına sahip değil.

Yazıcı özellikle öğrenciler ve hızlı not almayı sevenler için oldukça pratik bir çözüm olabilir. Üzerinde hiçbir mürekkep kartuşu barındırmayan küçük yazıcı yapılacaklar listesi ya da basılmak istenen yapıştırıcı kağıtlarına odaklanıyor.

Kartuş yerine özel olarak rulo bir kağıt ile gelen yazıcı termal bir işlem ile basım yapıyor.

Kağıtların arka tarafları yapışkan olduğu için dizüstü, monitör, pano, masa gibi birçok alanda kullanılabilecek olan yazıcı geleneksel yöntemlere bir yenilik getirmiş gibi gözüküyor.

Amazon’un Alexa sesli asistanı ile birlikte çalışabilen mini yazıcı, komut sonrasında istenilen baskıyı hemen çıkarabiliyor. Smart Sticky Note Printer ayrıca Amazon’un Echo cihazı ile yine uyumlu olarak çalışabiliyor.

Amazon Smart Sticky Note Yazıcısı Fiyatı ile Pek Uygun Karşılanmadı

Mini yazıcı model hakkında Amazon tarafından bir resmi çıkış tarihi verilmedi fakat ön siparişleri açılan yazıcının fiyat etiketi 115 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Ülkemize henüz bu teknolojik ürünleri getirmeyen Amazon yönetiminin kararından kısa bir süre içerisinde vazgeçerek ülkemize de ürünlerini sunması bekleniyor.