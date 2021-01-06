Çevrimiçi alışveriş devi Amazon, hava taşımacılığı ağını genişletmek adına 11 adet uçak satın aldı. Yapılan açıklamalara göre 2022 yılı sonuna kadar bu uçakların sayısının 85’i bulacağı öğrenildi. Böylelikle şirket daha hızlı teslimat sağlamayı amaçlıyor. İşte detaylar…

Dünyanın en büyük şirketi olarak da bilinen çevrimiçi perakende satış sitesi Amazon, 11 adet 767-300 uçağı satın aldığını açıkladı. Online satışları daha hızlı bir şekilde teslim etmeyi amaçlayan firma; Delta Air Lines‘tan yedi, WestJet Airlines firmasından ise dört uçak aldı. Bu uçakların 2022 yılına kadar Amazon‘un hava taşımacılığı operasyonlarına katılacağı belirtildi.

Amazon Global Air başkan yardımcısı olarak görev alan Sarah Rhoads konuya ilişkin şu açıklamayı kaydetti: “Büyüyen filomuzda hem kiralık hem de sahip olunan uçakların bir karışımına sahip olmak, operasyonlarımızı daha iyi yönetmemizi sağlıyor. Ayrıca bu da müşteri vaatlerimizi yerine getirmemiz için büyük kolaylık getirmekte.”

Amazon İki Yıl İçinde 85 Uçak Satın Alacak!

Amazon’un satın aldığı uçakların her birinin maliyetinin 13 ila 14 milyon dolar değerinde olduğu düşünülüyor. Ancak şirket tarafından henüz finansal konularda bir bilgi verilmedi. Ayriyeten Amazon’un 2022 yılının sonuna kadar en az 85 adet uçak satın alacağı da eklendi. Şimdiye kadar yalnızca kiralık uçaklarla hava taşımacılığını gerçekleştiren firma, bundan sonra yoluna kendilerine ait uçaklarla devam etmek istiyor.

İki yıl içerisinde onlarca Amazon uçağı faal olarak hizmet vermeye başlayacak. Şirket sonraki senelerde çok daha fazla uçakla verimliliğini arttırmaya yönelecek gibi görünüyor.