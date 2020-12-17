Kasım ayında piyasaya çıkan Sony PlayStation 5 oyun konsolları şimdi özel sürümleri ile satışa başladı. Bir oyuncu olarak lüks tüketimden hoşlanan ve şatafatlı ürünlere sıcak bakan tüketiciler için hazırlanan altın ve platin kaplamalı PS5 cihazları, dudak uçuklatacak fiyatları ile listeleniyor. İngiliz elektronik üreticisi TrulyExquisite şirketi, şimdi bir dizi özelleştirilmiş konsol makinesini alıcı karşısına çıkarıyor.

PlayStation 5 standart ve dijital edisyon versiyonları için ayrı ayrı altın ve platin sürümler hazırlayan TrulyExquisite, yalnızca PS5 makinesini değil, aynı zamanda kulaklık ve DualSense kumandası gibi özel aksusarları da görkemli tasarımlarına büründürüyor. Sony tarafından piyasaya sunulan normal PS5‘lerin fiyatı bile epey yüksek rakamlar içerirken, takdir edersiniz ki özelleştirilmiş bu versiyonlar inanılmaz fiyatlarla raflara giriş yapıyor.

PlayStation 5 Altın ve Platin Kaplamalı Seçenekleri ile Satışa Çıktı!

TrulyExquisite’nin hazırladığı platin ve altın kaplama PlayStation 5 konsolları 10.000 dolardan başlayan fiyatları ile pazara giriş yaparken, bu cihazlar elbette ki her bütçeye hitap etmiyor. Bütçeniz uygun olmasa bile bu görkemli cihazların fiyatlarını merak ediyorsanız şirket, ürünlerini şu şekilde listeliyor:

PlayStation 5 Digital Edition:

24K altın kaplama versiyon: 10.851 dolar

18K pembe altın kaplama versiyon: 10.992 dolar

Platin sürüm: 11.128 dolar

PlayStation 5 Standart Edition:

24K altın kaplama versiyon: 10.992 dolar

18K pembe altın kaplama versiyon: 11.128 dolar

Platin sürüm: 11.263 dolar

Aksesuarlar

Gold DualSense Oyun Kumandası: 949 dolar

Altın PS5 Kulaklığı: 650 dolar

Dünya genelinde ücretsiz kargo imkanı sunan TrulyExquisite, her üründen 250 birim ürettiğini açıklıyor ve bir kişinin yalnızca maksimum 100 adet sipariş verebileceği belirtiliyor.