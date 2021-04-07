AMD, işlemci pazarın hakimiyetini eline almış durumda. İşte bu hakimiyete ek olarak Dell’in Alienware oyuncu dizüstü modeli de 2007’den sonra ilk kez AMD işlemcisinin kullanılacağı Alienware M15 oyun dizüstü modelini tanıttı.

Alienware, amiral gemi dizüstü modeli olan Alienware M15 R5, 15 inç boyutunda. ABD pazarında başlangıç fiyatı olarak 2.229 dolar olarak belirlenen model 20 Nisan itibari ile raflarda yerini alacak.

Dizüstü modelinde AMD’nin en hızlı işlemcilinden Ryzen 5000 H serisi işlemcileri kullanılıyor. Ayrıca kişiselleştirilebilir olan dizüstü modelindeki işlemci Ryzen 9 5900HX seçeneği ile değiştirilebiliyor.

Alienware M15 R5, giriş seviyesi olarak sekiz çekirdekli Ryzen 7 5800H işlemci ve Nvidia RTX 3060 ekran kartı ile geliyor. Kişiselleştirme seçenekleri dahilinde işlemci yine sekiz çekirdekli Ryzen 9 5900HX işlemci ve RTX 3070 ekran kartı ile güncellenebiliyor.

Bu RTX ekran kartları, 115 W’a kadar maksimim güce sahip. Ayrıca 10 W boost özelliği ile 125W seviyelerine kadar çıkabiliyorlar. Alienware bilgisayarları genel olarak güç konusundaki artırmaları sonuna kadar kullanabilen bir marka. Oyun dizüstü modeli, serinin bir önceki modeli olan R4 modelinden biraz daha kalın ve ağır bir model.

Teknik olarak FHD ekran ve 165 Hz yenileme hızına sahip olan model 3ms gibi kısa bir yanıt süresi ile geliyor. Dizüstü bilgisayarı ayrı bir ekrana bağlanma senaryosunda cihaz 4K çözünürlükte 120 kareye kadar görüntü sağlayabiliyor.

Dell’in Alienware M15 R5 oyun dizüstü modelinin ülkemizde satışa sunulmayacağı düşünülmüyor.