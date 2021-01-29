BluTV ve FX ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkan mistik polisiye dizisi Alef şimdi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tekrardan FX’e geliyor! Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen gibi başarılı oyuncuların paylaştığı yapım 1 Şubat’ta ekranlarda olacak.

Bağımsız Türk sinemasının usta yönetmeni Emin Alper tarafından yönetilen ve senaryosu Emre Kayış imzasıyla kaleme alınan Alef, May Prodüksiyon yapımcılığında ekranlara aktarılmıştı. BluTV ile FX ortak yapımı olarak ekranlara gelen proje Türkiye’nin ilk mistik polisiye dizisi olarak lanse edilmişti. Kısa sürede ünü dünya geneline yayılan proje; alanında saygın bir platform olarak kabul edilen Variety’nin hazırladığı “2020’nin En İyi Uluslararası Dizileri” listesinde ilk on beşe girmişti.

1. bölümü 10 Nisan 2020 tarihinde BluTV ve FX’te aynı anda haftalık periyotlarda ekranlara gelmeye başlayan dizi toplamda sekiz bölüm sürmüştü. Pek çok seyirci ve eleştirmen diziyle ilgili oldukça olumlu görüşler kaleme almış, Emin Alper’in ilk dizi tecrübesi Alef ile beraber başarıyla tamamlanmıştı. Şimdi Alef’i tekrar izlemek isteyenler veya kaçıranlar için FX kanalı sevilen yapımı tekrardan ekranlarla buluşturmaya karar verdi. Dizinin 1 Şubat Pazartesi günü akşam saat 21:30’da eski bölümleriyle yeniden FX kanalında yayınlanacağı açıklandı.

Alef’in Konusu Nedir?

İstanbul Boğazı’nda bir ceset bulunması ile beraber başlayan Alef konusu itibariyle cinayetin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayelerine yoğunlaşıyor. Delilleri bulmaya başlayan ikili, aynı zamanda hem kendi geçmişleri hem de yüzyıllar boyu birer sır olarak kalmış toplumsal gerçekleri de ortaya çıkarıyor.