Çinli teknoloji firması TCL bugün Arjantin pazarında iki yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Alcatel 1V Plus ve 5X isimli cihazlarını piyasaya sunan şirket, henüz fiyatlarını açıklamasa da teknik özellikleri ile iddialı modeller ortaya çıkardı. İşte detaylar…

TCL şirketi bugün Alcatel marka iki yeni akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Henüz resmi satışları başlamayan telefonlar tasarımları ile ilgi gördü ve fiyatları belli olmasa da ideal rakamlarla listeleneceğini düşündürdü. Yüksek olasılıkla Türkiye pazarına da giriş yapacak 5X ve 1V Plus modelleri şahane teknik özellikler oluşturdu.

Alcatel 5X telefonu henüz işlemci modelini açıklamasa da 48 MP ana kameralı dörtlü kamera kurulumu ile 5.000 mAh geniş pil kapasitesini eşleştirdi. Alcatel’in bir diğer cihazı olan 1V Plus ise MediaTek MT6762D yonga seti ile ideal bir performansa ulaştırıldı. 5X’e göre daha düşük kapasiteli bir model olacağı anlaşılan cihazın 4.000 mAh‘lık pille geliştirildiği ve 2GB RAM‘e sahip olacağı öğrenildi. İkili kamerayla çıkacak modelin 13 megapiksel ve 5 megapiksellik lenslerle tasarlandığı aktarıldı.

Alcatel 5X Teknik Özellikleri

Ekran: 6.52 inç HD+ IPS LCD

6.52 inç HD+ IPS LCD RAM: 4 GB

4 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Alcatel 1V Plus Teknik Özellikleri

Ekran: 6.22 inç HD+

6.22 inç HD+ İşlemci: MediaTek MT6762D yonga seti

MediaTek MT6762D yonga seti RAM: 2 GB

2 GB Depolama Alanı: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 5 MP

13 MP + 5 MP Pil: 4.000 mAh

Alcatel 1V Plus telefonu giriş seviyesi donanımı ile uygun fiyatlı rakamlardan satışa çıkacağını düşündürtse de 5X cihazı daha başarılı donanımıyla dikkat çekiyor. Her iki telefonun da satış fiyatları şimdilik belli değil. TCL’nin yeni telefonları CES 2021 etkinliğinde duyuracağı biliniyor.