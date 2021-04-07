Geçtiğimiz haftalarda açılan Xiaomi akıllı telefon fabrikası sırasında ülkemizde üretilen modellerin fiyatlarının düşeceği aktarılmıştı.

(MOBİSAD) Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı olan Mustafa Kemal Turnacı’nın yaptığı açıklama sonrasında akıllı telefon modellerinde indirim kovalayanları üzebilir.

Turnacı, yaptığı açıklamada ülkemizde üretilen akıllı telefon modellerinin sadece giriş seviye modellerinin fiyatlarını düşüreceği yönünde.

Orta-Üst Seviyelerde İndirim Olmayacağı İddia Edildi

Akıllı telefon pazarında indirim beklentisinin satışları oldukça etkilediği aktaran Turnacı, “Organize perakendeye henüz yansımamış olabilir, ancak özellikle bayilerimizden aldığımız bilgi doğrultusunda mart ayının ortasında satışlar frene bastı, yavaşladı” diyen Turnacı, vatandaşın akıllı telefon alımlarını ertelediği belirtti.

Turnacı sözlerine “Türkiye’de şu an yalnızca giriş seviyesi modeller üretilecek. Orta ve üst segment ihtiyacı olan vatandaşın beklemesine gerek yok. Burada fiyatlar değişmeyecek. 2021’de pazarda yüzde 5’lik büyüme yanaşabilir. Alt segmentte ürün seçenekleri çoğalacak, rekabet ortamında bu durum fiyatlara da yansıyacak. Şu anda 2 bin 500-3 bin TL arasında satılan giriş seviyesi cep telefonlarının fiyatları gerilemeye başladı.” ifadeleri ile devam etti.

Ülkemizde giriş seviyesi modellerin bile bütçe dostu olmadığı konusunda da konuşan Turnacı, 200 dolar altı satılan akıllı telefon modellerinden istenen gözetim belgelerinin yerli markalardan alınmadığını belirtti ve yerli telefonlardan alınan vergilerin düşeceğini belirtti.

Başkan “200 doların altındaki akıllı telefon üretimi yapan yerli markaların indirimi ağustosa kadar uzatıldı. Buradaki belirsizlik ortadan kaldırılıp uzun vadeli düzenleme açıklanırsa yatırımcıların iştahı daha fazla olur.” ifadesinde bulundu.