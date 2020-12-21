Adobe şirketi popüler video düzenleme programı Premiere Pro için özel bir Arm sürümü yayınladı! Apple’ın yeni Silicon M1 işlemcili Mac bilgisayarları için geliştirilen bu program, şimdilik Beta sürümüyle kullanıma sunuldu. Dolayısıyla içerisinde bir dolu hata bulunmakla birlikte bazı özelliklerin halen eksik olduğu ve yakında kararlı sürümüyle programa geleceği açıklandı.

Apple Silicon M1 tabanlı bilgisayarlar için yeniden ele alınan Premiere Pro özellikleri itibariyle standart sürümündeki kimi işlevlerini kullanmamakla beraber, temel düzenleme araçlarını başarıyla veriyor. Bunun yanı sıra H.264, HEVC ve ProRes gibi popüler codec uzantıları da tek tek uygulamaya yerleştiriliyor. Adobe şimdilik bazı üçüncü taraf entegrasyon yazılımlarının Beta versiyonunda tam anlamıyla çalışmayabileceğini ifade ederken, ilerleyen zamanlarda bu gibi problemlerin ortadan kalkacağı vurgulanıyor.

Adobe, Programlarını Silicon M1 Mac’lere Uyarlamaya Devam Ediyor!

Arm tabanlı Apple Silicon Mac cihazları MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini modelleri bundan yalnızca bir ay kadar önce piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla böyle kısa bir süre içerisinde Adobe’un Premiere Pro programını Beta sürümüyle de olsa yayınlaması kullanıcılar tarafından takdir gördü. Aynı zamanda yakın bir zaman önce Photoshop ve Lightroom gibi fotoğraf düzenleme programları da Apple’ın yeni işlemcilerine uyumlu kılınmıştı.

Premiere Pro Beta programından sonra Adobe şimdi de ses düzenleme programı Audition ve pratik video düzenleyici hizmeti Premiere Rush gibi servislerini de Silicon Mac’ler ile entegre etmeye çalışıyor.