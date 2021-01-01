Adobe Flash Player desteği 31 Aralık 2020 itibariyle resmen sona erdi. Bir dolu güvenlik zaafiyeti nedeniyle artık sonlandırılan Flash’la birlikte internetin neredeyse çok önemli bir dönemi artık tarihe karışıyor. İşte detaylar…

Aylar önce duyurulduğu üzere Adobe Flash Player 31 Aralık’ta resmen kullanıcılarına veda etti. Artık internet tarayıcıları ile vedalaşan hizmet; web eklentileri, animasyonlar ve ismini verdiği flash oyunlar gibi bir dizi içeriği de beraberinde götürdü. Flash’taki eski içerikler halen daha bir şekilde açılsa dahi yine de resmi olarak bu destek sona erdi.

31 Aralık’ta artık indirilmemeye başlayan Adobe Flash aslında halen daha kısmen de olsa çalışmakta. Fakat 12 Ocak 2021 tarihinde tamamen engellemeye gidileceği biliniyor. Bundan sonra Flash’a herhangi bir güncelleme gelmeyeceği gibi eski sürümleri indirmek de mümkün olmayacak.

İnternette şu anda Adobe Flash’ı indirmek resmen olmasa dahi belli hilelerle mümkün kılınabiliyor. Fakat elbette bunun tavsiye edilmediğini sizlere hatırlatmak isteriz. Zira Flash sistemi güvenlik önlemleri gereği kaldırılmıştı. Dolayısıyla bilgisayarınızda herhangi bir kötü amaçlı yazılımla karşılaşmak istemiyorsanız önerildiği üzere Flash’tan vazgeçmeniz daha doğru olacaktır.

Uzun bir süredir başta Google Chrome olmak üzere Opera, Mozilla Firefox gibi internet tarayıcıları da modern teknolojilerden faydalanarak Flash kullanmaktan vazgeçmişti. Flash’ın destek vermeyi bırakması nostaljik açıdan elbette hüzünlü olsa da daha yenilikçi sistemlerle internet kullanımına devam edilmek isteniyor. Bilmeyenler için Flash’ı ilk defa 1996 yılında kullanmaya başlamıştık. O zamandan şimdiye Flash’la ilgili çok fazla gelişme olsa da maalesef güvenlik konusunda yeterince iyileştirilemediği artık onaylanmış gözüküyor.