Microsoft, Adobe Flash Player eklentisi için artık sona gelindiğini ifade eden yeni bir Windows 10 güncellemesi getiriyor. Şu anda belli kullanıcılara ulaşan güncellemenin çok yakında herkese ulaştırılması beklenmekte. İşte detaylar…

Adobe, 90’larda hayatına başlayan ve günümüze kadar keyifli bir şekilde hizmetimize koşan Flash Player eklentisini artık tamamen durduruyor. Teknoloji devi Microsoft, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren çoğu tarayıcıdan kaldırılan programı şimdi kalıcı bir güncellemeyle geride bırakmayı düşünüyor. Çok eski bir tarihçesi olan Flash‘ın pek çok güvenlik zafiyeti barındırması nedeniyle, yakında maalesef bu hizmeti destekleyecek hiçbir platform kalmayacağı anlaşıldı.

Şu anda Windows 10 KB4577586 güncellemesi adı altında gelen son yazılım belli başlı cihazlara ulaşmış durumda. Ancak ilerleyen günlerde Microsoft, söz konusu güncellemenin hemen herkese ulaştırılacağını ifade ediyor. Ayrıca bu güncellemeyi bir kez indiren tüm kullanıcılar, bir daha geriye dönüşü olmayacak şekilde yenilikleri kabul etmek zorunda kalacak; yani Flash Player’ı ne yazık ki bir daha geri getiremeyecekler.

Elbette ki bir şekilde Adobe Flash’ı çalıştırma seçenekleri halen mevcut, ileride de muhtemelen mevcut olacak. Ancak hiç kimse sizlere bu oldukça eski programı kullanmanızı önermiyor. Zira programdaki güvenlik açıkları, kötü amaçlı yazılımlar ve olası risklere maruz kalabileceğiniz sebebiyle Microsoft da dahil olmak üzere birçok şirket programla arasına çizgi çekmeye başladı.

Adobe Flash Player’ın yokluğu hepimizi çok üzüyor, ancak ne yazık ki kullanıcıların güvenliği burada önemli bir rol oynadığı için Flash’tan vazgeçmemiz gerektiği vurgulanıyor.