Exxen, Türkiye’de Netflix platformunun en dişli rakiplerinden biri olacak. Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilecek olan proje, dijital platformlara da güzel bir renk getirecek. Dikkat çekecek birçok ismin yer alacağı platformun, yayın hayatına ne zaman geçiş yapacağı da ortaya çıkmış durumda.

Acun Ilıcalı tarafından yapılan Instagram paylaşımı ile ortaya çıkan yayın tarihi, önemli bazı detayları da ortaya çıkardı. Hem platformun yayın tarihi belli oldu hem de ilk içeriği belli oldu.

Exxen Ne Zaman Yayına Başlıyor? İlk Program Hangisi Olacak?

Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşıma göre, platform 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. 1 Ocak tarihinde yayın hayatına başlayacak olan platformun ilk programı ise Tolga Çevik’in ünlü programı Tolgshow olacak.

Uzun bir aradan sonra Tolga Çevik’in ekranlara geri dönüş yapacağı programın, ilk gün için yayınlanacak olan programlardan sadece biri olması bekleniyor. Bunun dışında platformun ücretinin ne olacağı, erişim sisteminin nasıl olacağı gibi konuların henüz belli olmadığını da söylemek lazım.

Muhtemelen Aralık ayı içerisinde bu içerik sistemi hakkında da detaylar belli olacaktır. Özellikle üyelik sistemi ve fiyatlar konusunda detayları merakla bekliyoruz. Netflix ile yarışmak istiyorsa, Acun Ilıcalı’nın fiyatları biraz uygun tutması gerekiyor.