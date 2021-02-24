Başarılı girişimci Acun Ilıcalı yerli streaming servisi Exxen için oldukça ümit verici bir açıklama yaptı. Dün akşam Candaş Tolga Işık’ın TV programına konuk olan televizyoncu, Exxen’in yakında 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşacağını düşündüğünü belirtti. İşte detaylar…

Hemen her yaptığı iş ile gündem olmayı başaran, sıra dışı televizyon formatlarının sahibi ve deneyimli girişimci Acun Ilıcalı bilindiği üzere bu yıl dijital video servisi işine girmişti. Halihazırda TV8 ve TV8,5 gibi iki büyük TV kanalının sahibi olan Ilıcalı’nın Exxen adını verdiği uygulama kısa süre içerisinde büyük izlenme rakamlarına ulaşarak ilk üç gün içerisinde 500 bin abone sayısına ulaşmıştı. Şimdiyse Ilıcalı’dan Exxen’le ilgili yeni bir iddia geldi!

Dün akşam Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık tarafından sunulan Az Önce Konuştum programına ünlü komedyen Tolga Çevik ve Tolgshow programının “Yönetmen” lakaplı oyuncusu Fırat Parlak konuk olmuştu. Programa telefon yoluyla katılım sağlayan Acun Ilıcalı, Çevik’e olan sevgisini ifade ederek Exxen platformu ile ilgili ne kadar ümitli olduğunu bir kez daha dile getirdi. Çok yakında 1 milyon abone sayısına ulaşacaklarını düşündüğünü ifade eden ünlü iş insanı şu sözleri kaydetti:

“Bir hayalle yola çıktık. Şimdiye kadar ki bütün işlerimizde aynı şeyi yaptık. Hayal kurduk, peşinden gittik. Bu sefer ki hayalimizde çok iyi gidiyor. Ve bizi çok mutlu ediyor. Allah izin verirse, 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunda Tolga kardeşimin çok büyük emeği var. Güzel kalbiyle bize inandı. Hayalimize ortak oldu.”

Peki ya siz Exxen kullanıyor ya da kullanmayı düşünüyor musunuz? Platformla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.