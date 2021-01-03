1 Ocak tarihi itibariyle yayın hayatına başlayan dijital video uygulaması Exxen çok sayıda hata ile kullanıcı karşısına çıkmıştı. Nihayet konuya ilişkin platformun kurucusu Acun Ilıcalı bir açıklama mesajı paylaştı. Ilıcalı’nın Instagram hikayesinde paylaştığı bu açıklamada, aşırı yoğunluktan ötürü çeşitli problemler çıktığı bilgisi kaydedildi. İşte ayrıntılar…

Bugün üçüncü gününde olan Exxen platformu kısa sürede büyük bir abone sayısına ulaşmayı başardı. 9,99 TL ve 19,99 TL‘lik reklamlı-reklamsız paketler barındıran servis, özellikle de ilk gecesinde büyük bir yoğunlukla karşılanmıştı. Platformun geçici bir süreliğine çökmesine neden olan bu ziyaretçi akını, kısa süre içerisinde çözülse de uygulamada irili ufaklı pek çok hata olduğu da gözlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı: “Sorunlar Aşırı Yoğunluktan Kaynaklanıyor!”

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Exxen’de abonelik iptal etme seçeneği olmadığı, bazı sayfalarda hatalar bulunduğu, izlemeye kaldığın yerden devam etme imkanı bulunmadığı gibi çeşitli problemler ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı Instagram hesabı üzerinden yayınladığı hikayede şu mesajı dile getirdi:

“Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız.”

Halen daha kimi kullanıcılarda “sunucuya erişilemiyor,” hatası ve Exxen aboneliği iptal etme sorunu gibi bir dizi problem devam etse de bunların kısa süre içerisinde tam anlamıyla çözülebileceği anlaşıldı. Umuyoruz ki abonelikle alakalı hata da bu hafta içerisinde, en azından 7 günlük deneme aboneliği bitene kadar çözülecektir.