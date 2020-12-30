Acun Ilıcalı tarafından Exxen’in aylık abonelik fiyatı resmen açıklandı. Ilıcalı’nın kendi Instagram hesabı üzerinden duyurduğu paylaşımda, büyük bir merak konusu olan Exxen aboneliği ücreti nihayet netlik kazandı. İşte haberin detayları…
TV8 kanalının sahibi ve sayısız televizyon formatı yaratıcısı Acun Ilıcalı, Netflix benzeri yerli dijital video platformu Exxen ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kesintisiz olarak hizmet vermeye başlayacak. BluTV ve Gain gibi Türk rakiplerine karşı iddialı bir çıkış yapacağı gözlenen platform hakkında her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden Exxen’in içerikleri günbegün duyurulurken, şimdi platformla alakalı başka bir önemli konu açıklığa kavuştu.
Exxen’in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Başarılı girişimci Acun Ilıcalı bugün resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayede Exxen’in ücreti hakkında bilgi verdi. Exxen abonelik fiyatı aylık 9.90 TL ücretlendirmesi ile müjdelenirken, aynı zamanda ilk yedi gün boyunca ücretsiz deneme sürümü üyeliği verileceği de öğrenildi.
Exxen’de Hangi İçerikler Yer Alacak?
- Sihirli Annem
- Tolgshow Filtresiz
- Gibi
- Şeref Bey
- Konuşanlar
- Buraların Yabancısıyız
- MasterChef Junior
- Kesin Yaşanmıştır
- Şanslı Mı Şanssız Mı?
- İşte Bu Benim Masalım
- Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları
- Kirli Çamaşırlar Sürprizim Var
- Garaj
- Zeynep Bastık ve Konukları
- Ayak Tenisi
- Hükümsüz
- Astrolojik Şifreler
- Nasıl Zayıflarım?
- Fight Club
- O Adam Oldun Mu?
- Vahşi Şeyler
- Yetiş Zeynep
- Katarsis
- Katarsis X-tra
- Kral Şakir
- Mikrop Avcıları
- Öğrenci Evi
- Akıl Oyunları
- Süper 1 Takım
- 2008 Milli Takım Hikayesi
- Enis Arıkan
- Sesli Güldüm
- Alper Rende ile Kaçış
- Survivor Seçmeler
- No Limit
- Rol Kes
- Enes Batur’la Buluşma
Peki ya sizi en çok heyecanlandıran Exxen içeriği hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşın!
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