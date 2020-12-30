Acun Ilıcalı tarafından Exxen’in aylık abonelik fiyatı resmen açıklandı. Ilıcalı’nın kendi Instagram hesabı üzerinden duyurduğu paylaşımda, büyük bir merak konusu olan Exxen aboneliği ücreti nihayet netlik kazandı. İşte haberin detayları…

TV8 kanalının sahibi ve sayısız televizyon formatı yaratıcısı Acun Ilıcalı, Netflix benzeri yerli dijital video platformu Exxen ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kesintisiz olarak hizmet vermeye başlayacak. BluTV ve Gain gibi Türk rakiplerine karşı iddialı bir çıkış yapacağı gözlenen platform hakkında her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden Exxen’in içerikleri günbegün duyurulurken, şimdi platformla alakalı başka bir önemli konu açıklığa kavuştu.

Exxen’in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Başarılı girişimci Acun Ilıcalı bugün resmi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayede Exxen’in ücreti hakkında bilgi verdi. Exxen abonelik fiyatı aylık 9.90 TL ücretlendirmesi ile müjdelenirken, aynı zamanda ilk yedi gün boyunca ücretsiz deneme sürümü üyeliği verileceği de öğrenildi.

Exxen’de Hangi İçerikler Yer Alacak?

Sihirli Annem

Tolgshow Filtresiz

Gibi

Şeref Bey

Konuşanlar

Buraların Yabancısıyız

MasterChef Junior

Kesin Yaşanmıştır

Şanslı Mı Şanssız Mı?

İşte Bu Benim Masalım

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları

Kirli Çamaşırlar Sürprizim Var

Garaj

Zeynep Bastık ve Konukları

Ayak Tenisi

Hükümsüz

Astrolojik Şifreler

Nasıl Zayıflarım?

Fight Club

O Adam Oldun Mu?

Vahşi Şeyler

Yetiş Zeynep

Katarsis

Katarsis X-tra

Kral Şakir

Mikrop Avcıları

Öğrenci Evi

Akıl Oyunları

Süper 1 Takım

2008 Milli Takım Hikayesi

Enis Arıkan

Sesli Güldüm

Alper Rende ile Kaçış

Survivor Seçmeler

No Limit

Rol Kes

Enes Batur’la Buluşma

Peki ya sizi en çok heyecanlandıran Exxen içeriği hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşın!