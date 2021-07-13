ABD’nin yeni başkanı Joe Biden, aldığı kararlarla Çin’in lehine hamleler yapıyor. Ancak bunu yapmasının nedeni Donald Trump başkanlığının oldukça agresif geçmiş olması. Başkanlık süresince Çin ile olan ilişkileri daima kavgalı geçti. Son olarak TikTok’un kaldırılması ve ABD’de indirilmemesi için mahkemeye gitti. Açılan dava sürmeye devam ederken, Biden’den gelen karar çok şaşırttı. TikTok’un tekrar indirilebilmesi ve rahatlıkla kullanılabilmesi için önemli bir çalışma başlattı.

Çin Uygulamaları İndirilebilecek

Çin uygulamalarının indirilebilmesi için yapılan çalışmalarda Joe Biden’in hükümet adına aldığı karar büyük öneme sahipti. Şimdi ise TikTok için sürülen davanın sona ermesi için girişimler sürüyor. Temyiz başvurusunun reddini isteyen Biden’in böylelikle TikTok uygulamasının önünü açtığı söyleniyor.

Trump’ın Çin Kararları Yok Oluyor!

Donald Trump, başkanlık süresince Çin ile ilgili verdiği kararların bir kısmı eski haline döndü. Ancak Çin’e ticaretle ilgili konulan ambargolar konusunda henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi. Bunun siyasi bir süreç olduğu belirtiliyor. Biden’in Çin’e karşı yapılan ticaret restinin ne zaman sona erdireceği bilinmiyor. Belki de Çin ile bir uzlaşma sürecine gidilebilir. TikTok için her türlü fedakarlığı yapan Biden, ticaret ambargolarına henüz dokunmadı.

Biden Stratejik Davranıyor

Trump döneminde Çin’e uygulanan ambargolar büyük ses getirmişti. İki tarafın da karşılıklı yaptığı ambargolar sorunlara neden oldu. Ancak Biden bu sorunu henüz çözmüş değil. Beklemeye devam ediyor ve TikTok hamlesinden sonra Çin’in vereceği tepkiye ve yapacağı açıklamaya göre yeni bir karar alabilir.

TikTok Rekor İndirmeye Ulaşmıştı

Tiktok’un elde ettiği bu başarı, dünyada en hızlı yükselen uygulamalarından biri olmasıyla mümkün oldu. İnsanlar, video paylaşımlarını arka fonda müzik ve çeşitli seslerle paylaşıyor. Kitlenin git gide artması da uygulamaya gelen güncellemeler ve etkileşim gücüne bağı olarak gerçekleşti. Pek çok kişi uygulamayı kullanmaktan keyif alıyor. Bir sosyal medya uygulamasında yer alan pek çok özelliğe sahip. İnsanlar, iletişim kurmanın yanı sıra güzel ve eğlenceli videolar izleme fırsatını da elde ediyor. TikTok indirmeyenler kullananlar için eleştirilerde bulunmakta. Ancak her şeye rağmen bu uygulamadan memnun olan kişi sayısı çok fazla. Dünya çapında elde edilen başarı uzun bir süre daha korunacak gibi duruyor. ByteDance’nin en değerli uygulaması ABD’de de hakimiyetine devam edecek. 1 milyardan fazla kişinin kullandığı ve pek çoğunun sıklıkla girdiği TikTok, içerik üreticilerine de ekmek kapısı oluyor. Gelir elde eden binlerce kullanıcı bulunmakta. Bu şekilde zengin olan Türk fenomenler de bulunuyor. Canlı yayın üzerinden veya çeşitli reklamlı paylaşımlarla para kazanılabiliyor.