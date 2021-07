ABD ve Çin ilişkileri en hafif tabirle dostane değil. Eski Başkan Trump, Çin’i sık sık Amerikan kurumlarına ve işletmelerine siber saldırılar düzenlemekle suçladı. Görünen o ki, Biden yönetimi de Çin’in kötü niyetli siber faaliyetlerinden rahatsız.

Beyaz Saray, Çin’in “kendi kişisel çıkarları da dahil olmak üzere dünya çapında onaylanmamış siber operasyonlar yürüten sözleşmeli bilgisayar korsanlarını içeren istihbarat girişimi” konusundaki endişelerini dile getiren bir bildiri yayınladı. Basın açıklaması, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı’nın (MSS) ABD ve müttefiklerinde denizcilik, havacılık, savunma, eğitim ve sağlık sektörlerine yönelik çeşitli siber saldırıların düzenlenmesine katılımını kanıtladığını iddia etmenin yanı sıra, son Microsoft Exchange Server saldırılarını da belirliyor.

Microsoft’un Exchange Server’ın sıfırıncı gün güvenlik açıklarından yararlanan saldırılara yanıt veren ABD hükümeti, hasar kontrolü için “proaktif ağ savunma eylemleri” ile devreye girmek zorunda kaldı. Olayın ardından Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), ek güvenlik açıklarını bulmak ve bildirmek için Microsoft’un yazılımını inceledi.

Rapor, Çin devlet destekli bilgisayar korsanlarının Ebola virüsü aşısıyla ilgili araştırmayı da çalmaya çalıştığını vurguluyor. ÇKP tarafından yönetilen ülke, geçmişte fikri mülkiyete çok az saygı göstermiştir. Bu faaliyetlerden bazıları, taklit iPhone’lar ve aksesuarlar üretmek gibi görünüşte zararsız şeyleri içerir. Öte yandan ülke, trilyon dolarlık F35 savaş uçağı programı da dahil olmak üzere 32 ABD askeri projesi hakkında istihbarat çalmak gibi ciddi suçlarla da suçlanıyor.

Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve NATO ülkeleri gibi ABD müttefikleri de Biden yönetiminin ÇKP’ye yönelik eleştirisini desteklemek için araya girdiler. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ayrı bir basın açıklamasında, “Çinli devlet destekli aktörler, Microsoft Exchange sunucuları aracılığıyla bilgisayar ağlarına erişim sağlamaktan sorumluydu” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu siber saldırılardan etkilenenlerle dayanışma içinde tweet attı ve Çin’den “sorumlu davranmasını” istedi.

#NATO stands in solidarity with all those affected by malicious cyber activities, including the Microsoft Exchange Server compromise. We call on all states, including China, to uphold their international obligations & act responsibly. https://t.co/C3cScVT9em

