A101 Marketler zinciri indirime doymuyor. 5-11 aralık 2020 yeni aktüel ürünler kataloğunu inceledik ve %56’ya varan indirimler olduğunu gördük. A101’de haftanın yıldızlarında hangi ürünler var?

A101 5-11 aralık 2020 yeni indirimli aktüel ürünler kataloğu listesi

Sürülebilir peynir %18 indirimle 13,95 TL.

1 kg tereyağında %7 indirim var, fiyatı 39,90 TL’ye düşüyor.

Süzme çiçek balı da indime yakalananlar arasında %20 indirimle 27,95 TL.

2 kg’lık siyah zeytin ne kadar dersiniz? %20 indirim onda da var ve 20,65 TL’ye alabileceksiniz.

ABC MATİK 5 kg’lık marka canlı renkliler için çamaşır makinası toz deterjanı %23 indirimle 22,95 TL’ye satılacak.

FİNİSH Classic bulaşık makinası tableti (içinde 101 tane tablet var) %22 indirimle 42,75 tl düşmüş.

1950 ml’lik OMO sıvı deterjanda %27 indirim yapılmış ve 26,95 TL.

Evde sıvı sabununuz bittiyse, 4 LT FAX sıvı sabun %38 indirimle 12,95 TL’ye düşmüş bilginiz olsun.

%46 indirimle 2’li ORAL-B diş fırçası 11,95 TL’ye düşüyor.

Diş macunun yanında %38 indirimle 9,95 TL’ye İPANA LUXE 75 ml diş macununu da indirimle alabileceksiniz.

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde SELPAK 6’lı 3 katlı kağıt havlu fiyatı %56 rekor indirimle 10,95 TL’ye düşüyor, kaçmaz.

ine 10 TL ve üzeri her alışverişinizde indirime yakalanan bir diğer ürüne bakalım. 23,95 TL’den 11,95 TL’ye %50 indirimle alabileceğiniz NESCAFE BLEND kaçırılmayacak ürünler arasında.

ETİ Bisküviler, krakerler, kekler, Etimek ve daha bir çok ürünlerde %20’ye varan indirimler var.

A101 5-11 aralık 2020 yeni aktüel ürünler kataloğu inceleme videosunu izle

Bir diğer yazımız “ŞOK’ta 25 TL ve üzeri alışverişlerde DEVASA indirim!” konusuna buradan ulaşabilirsiniz.