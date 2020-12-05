A101 dur durak bilmeden yeni aktüel ürünler listesine bir yenisini daha ekledi. A101 10 aralık Perşembe yeni aktüel ürünler kataloğunda bakalım neler gelecekmiş.

A101 10 aralık 2020 Perşembe yeni aktüel ürünler kataloğu

TOSHİBA marka Full HD Smart LED TV (49LL2A63DT) 49″ 125 ekran peşin fiyatı 2999 TL. 12 taksitli fiyatı da 3164 TL. 3 HDMI girişli, dahili Wi-Fi ye sahip ve dahili HD uydu alıcısı da mevcut.

marka (49LL2A63DT) 49″ 125 ekran peşin fiyatı 2999 TL. 12 taksitli fiyatı da 3164 TL. 3 HDMI girişli, dahili Wi-Fi ye sahip ve dahili HD uydu alıcısı da mevcut. HI-LEVEL ANDROİD Smart uydu alıcılı LED TV (HL39DAL13) 39″ 99 cm peşin fiyatı 1999 TL. 12 taksitli fiyatı da 2109 TL. 2 yıl SUNNEY garantili cihaz 200 Hz gücünde. 2 adet USB girişinin yanında 3 adet de HDMI girişi mevcut. Wİ-Fi, dijital ses çıkışı ve kablosuz görüntü aktarma özelliği ile beraber geliyor.

(HL39DAL13) 39″ 99 cm peşin fiyatı 1999 TL. 12 taksitli fiyatı da 2109 TL. 2 yıl SUNNEY garantili cihaz 200 Hz gücünde. 2 adet USB girişinin yanında 3 adet de HDMI girişi mevcut. Wİ-Fi, dijital ses çıkışı ve kablosuz görüntü aktarma özelliği ile beraber geliyor. 2 yıl garantili klavye (kumaş kablolu) 39,95 TL.

(kumaş kablolu) 39,95 TL. PHILIPS SHE1405BK/10 kulak içi kulaklık fiyatı 39,95 TL. 1,2 m kablo uzunluğuyla 2 yıl garantili ürün.

fiyatı 39,95 TL. 1,2 m kablo uzunluğuyla 2 yıl garantili ürün. REEDER P13 BLUE (mavi) akıllı cep telefonu 1499 TL. 6.1 Hd ekrana sahip telefonun 2 yıl garantisi olacak. dahili hafızası da 16 GB. 5 MP ön kamerası ve 16 MP arka kamerası mevcut. Arttırılabilir hafızası 120 GB’A kadar imkan tanıyor. yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucu da var. Bataryası da 4080 mAh.

1499 TL. 6.1 Hd ekrana sahip telefonun 2 yıl garantisi olacak. dahili hafızası da 16 GB. 5 MP ön kamerası ve 16 MP arka kamerası mevcut. Arttırılabilir hafızası 120 GB’A kadar imkan tanıyor. yüz tanıma özelliği ve parmak izi okuyucu da var. Bataryası da 4080 mAh. Gaming kulaklık 2 yıl garantili şekilde 59,95 TL’e bırakacaklar.

2 yıl garantili şekilde 59,95 TL’e bırakacaklar. XIAOMI Band 3 akıllı bileklik 89,95 TL. 2 yıl garantili, Bluetooth özelliği mevcut. Uyku izleme, anlık mesaj gösterme, adım sayar, nabız ölçer özellikleri de var. 110 mAh pil gücü ile kolunuzda çok şık duracağınızdan eminiz. Hareket etmediğinizde uyarı da gönderebiliyor.

89,95 TL. 2 yıl garantili, Bluetooth özelliği mevcut. Uyku izleme, anlık mesaj gösterme, adım sayar, nabız ölçer özellikleri de var. 110 mAh pil gücü ile kolunuzda çok şık duracağınızdan eminiz. Hareket etmediğinizde uyarı da gönderebiliyor. 32 GB USB bellek 5 yıl garantili geliyor ve sadece 32,95 TL.

5 yıl garantili geliyor ve sadece 32,95 TL. Kablolu kulak içi kulaklıklar 39,95 TL.

39,95 TL. PUBG oyun koluna ne dersiniz. PİRANHA marka sabitleme ayarlı ve ayarlanabilir mandala sahip. Yalnızca 19,95 TL.

SEG 65 L Mekanik silindirik Termosifon peşin 749 TL. 12 taksitli fiyatı da 791 TL.

peşin 749 TL. 12 taksitli fiyatı da 791 TL. SAMSUNG VC07R302 MVB TR Cyclone süpürge peşin fiyatı 649 TL. 9 taksitli fiyatı da 685 TL. 5 m güç kablosu ve ayarlanabilir güç seviyesi mevcut. Yıkanabilir filtreleri var.

A101 10 aralık 2020 perşembe yeni aktüel ürünler kataloğu inceleme videosunu izle

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