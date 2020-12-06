Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden birisi olan A101’de 10 Aralık 2020 tarihinde hangi indirimlerin yer alacağı belli oldu. Özellikle oyuncular için uzunca bir süredir kampanya yapılmamışken bu kataloğa giren ürünler arasında yer alan klavye ve mouse seti oldukça sevindirecek. Peki A101 market 10 Aralık kataloğu hangi indirimli ürünleri içeriyor. İsterseniz tek tek bu indirimlere bir göz atalım.

Piranha Renkli Işıklı Gaming Klavye ve Mouse İndirime Girdi!

Evet yanlış duymadınız. Çok çok ucuz fiyatlara marka bir gemin klavye ile mouse sahibi olmak istemez misiniz? Eğer bu soruya yanıtınız istiyoruz ise haberimiz tam da size göre. A101 marketlerde 10 Aralık Perşembe günü Piranha marka gaming klavye ile gaming mouse çok çok uygun fiyata alıcılarını bekleyecek.

Piranha Gaming klavye ürünü 2 yıl garantili olarak oyunculara tam 39.95₺ gibi inanılmaz uygun fiyata satılmaya başlanacak. Ürünün oyunun her aksiyonuna karşı renk değiştiren ışık paketi oldukça etkileyici görünüyor. Kumaş kablolu, sağlam ve dayanıklı yapısıyla Piranha Gaming klavye için 10 Aralık’ta A101’de olmanız gerekiyor.

Piranha Gaming Mouse ürünü ise yine 2 yıl uluslararası garantili olarak 34.95₺ fiyatla alıcılarını bekleyecek. Bu mouse’ın ele avuca iyi yerleşim gösterdiğini ve tepki süresinin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kumaş kablo yapısıyla beraber dayanıklı malzemelerden üretilmiş olan Piranha Gaming Mouse, A101 market üzerinde 10 Aralık Perşembe günü satışa çıkacak.

A101 Market 10 Aralık Kataloğunda Hangi Ürünler Var?

Elektronik kategorisinde A101 10 Aralık kataloğunda birçok ürün kampanyalı olarak satışa çıkarıldı. Bu ürünlerden en çok ilgi çekenler ise;

HI-LEVEL HL39DAL13 13 inç HD Android Smart Uydu Alıcılı LED TV : 1999.00₺

: 1999.00₺ Piranha Gaming Kulaklık : 59.95₺

: 59.95₺ Piranha Gaming Kulak İçi Kulaklık : 39.95₺

: 39.95₺ Piranha PUBG Oyun Kolu : 19.95₺

: 19.95₺ Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik : 89.95₺

: 89.95₺ Philips SHE14058K/10 Kulak İçi Kulaklık : 39.95₺

: 39.95₺ KIOXIA 32GB USB Bellek : 32.95₺

: 32.95₺ reeder P13 Blue Cep Telefonu : 1499.00₺

: 1499.00₺ TOSHIBA 49LL2A63DT 49 inç Full HD Smart LED TV: 2999.00₺ (Bu ürünle ilgili detaylı inceleme haberimiz için TOSHIBA 49LL2A63DT İnceleme adlı haberimizi okuyabilirsiniz.)

A101 Market 10 Aralık Kataloğu Işık Saçıyor! Hemen Alın

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65Lt : 749₺

: 749₺ Kiwi KWP 8510 Şarjlı Su Pompası : 39.95₺

: 39.95₺ Sunny Maharet Multi Blender Seti : 229₺

: 229₺ Samsung TR Cyclone Süpürge : 649₺

: 649₺ Aprilla Kulak/Burun Kılı Kesme Makinesi : 14.95₺

: 14.95₺ Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı : 69.95₺

: 69.95₺ Sunny Ellsa Saç Kurutma Makinesi : 85₺

: 85₺ Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi : 129₺

: 129₺ POLOSMART Sonic Yüz Temizleme Cihazı: 34.95₺

Gördüğünüz gibi A101 market 10 Aralık Perşembe kataloğu içerisinde birbirinden güzel elektronik cihazlar çok uygun fiyatlara sizleri bekleyecek. Bu fırsatı kaçırmayın!