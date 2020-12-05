A101 indirimlere doymuyor. A101 11 aralığa kadar gelecek yeni aktüel kampanyalı ürünler kataloğu yayınlandı. İşte A101 11 aralık aktüel ürünler kataloğu listesi. Bakalım neler neler varmış.
- PEYNES yağlı beyaz peynir fiyatı %6 indirimler 23,90 TL.
- ALTINKILIÇ sade kefir %13 indirimli 6,95 TL.
- TORKU dana kokteyl sosis %9 indirimle 8,55 TL’ye satılacak.
- Çokça garnitür 560 gr fiyatı düşenler arasında, %7 indirim almış ve 3,95 TL’ye satılıyor.
- PERSİL sıvı deterjan 2310 ml (parlak renkliler için) %7 indirimle 27,90 TL.
- 10’lu Hijyenik ped %13 indirimle 2,25 TL’ye düşmüş.
- CLEAR 600 ml şampuan (kadın- erkek) %8 indirim ile 23,90 TL’ye düşen ürünler arasında.
“A101’de acımasız indirim! A101 5-11 aralık aktüel ürünler kataloğu” konusuna da göz atmak isterseniz buraya tıklayınız.
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