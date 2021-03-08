A101’de teknolojiyi ucuza alabilirsiniz. A101 11 mart perşembe günü bayilerinde bulabileceğiniz teknolojik aktüel ürünleri kaçırmayın. A101 11 mart perşembe aktüel ürünler teknoloji ağırlıklı. A101’de elektronik ürünlerde dev indirim başlıyor, kaçırmayın. Uygun fiyatlı teknolojik aktüel ürünler A101’de.

Led TV den akıllı telefona, Buzdolabından çamaşır makinasına, mini fırından elektrikli süpürgeye, blenderden saç kesme makinasına kadar ihtiyacınız olacak bir çok elektronik ürünleri mağazalarına dolduruyor. A101’de haftanın yıldızlarında bakalım neler var?

A101 11 mart perşembe aktüel ürünler kataloğu listesi

Toshiba 58UA2063DT 58″ ultra hd Led TV : Android televizyon Smart Led TV özelliğine sahip. 3 yıl garantili ürünün peşin fiyatı 4999 TL. 4 taksitli fiyatı ise 5199 TL. Vestel’in servis için güvence verdiği televizyon piyasasından daha ucuza A101’de.

: Android televizyon Smart Led TV özelliğine sahip. 3 yıl garantili ürünün peşin fiyatı 4999 TL. 4 taksitli fiyatı ise 5199 TL. Vestel’in servis için güvence verdiği televizyon piyasasından daha ucuza A101’de. HI-Level Smart Led TV : HL49FAL27 49″ Full HD televizyon Android özelliğine sahip. Özellikleri arasında; 3 adet HDMI girişi, 2 tane USB girişi, Kablosuz olarak görüntü aktarabilme, dahili uydu alıcısı mevcut. Peşin fiyatı 2799 TL olan cihazın 12 taksitli fiyatı da 2953 TL.

: HL49FAL27 49″ Full HD televizyon Android özelliğine sahip. Özellikleri arasında; 3 adet HDMI girişi, 2 tane USB girişi, Kablosuz olarak görüntü aktarabilme, dahili uydu alıcısı mevcut. Peşin fiyatı 2799 TL olan cihazın 12 taksitli fiyatı da 2953 TL. Peşin fiyatı 2299 TL’ye alabileceğiniz Redmi 9 Akıllı cep telefonu 2 yıl Xiaomi Türkiye garantilidir. 8 mp ön kamerasının yanı sıra, kızıl ötesi özelliği, yüz tanıma fonksiyonu, parmak izi sensörü ile gelen üründe 5020 mAh’lik pil ile bir günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Dahili hafızası 64 GB olan telefonun ayrıca hızlı şarj özelliği de mevcut. 4CB lık Ram den sonra arka kamera özelliklerine geçelim. 8 MP lik ultra geniş açılı lens + 13 MP lik geniş açılı lens + 2 MP lik derinlik sensörü ve 5 MP lik de makro lense sahiptir.

520 lt Bürüt hacimli SEG marka no-frost buzdolabının peşin fiyatı 2899 tl. SNF 5200 sınıfı çift kapılı, 42 dB ses çıkış seviyesine sahip buzdolabının 9 taksitli fiyatı ise 3059 TL dir. Soğutucu net hacmi 354 Lt, dondurucu net hacmi 97 Lt dir.

peşin fiyatı 2899 tl. çift kapılı, 42 dB ses çıkış seviyesine sahip buzdolabının 9 taksitli fiyatı ise 3059 TL dir. Soğutucu net hacmi 354 Lt, dondurucu net hacmi 97 Lt dir. Flavel marka FLV7000 cinsi çamaşır makinası : Peşin fiyatı 1599 TL, 9 taksitli fiyatı da 1687 TL. Led göstergeli ve çocuk kilidi olan çamaşır makinasının 7 Kg lık çamaşır yıkayabilirsiniz. 15 programlı cihazın paslanmaz çelik tamburu güven veriyor.

: Peşin fiyatı 1599 TL, 9 taksitli fiyatı da 1687 TL. Led göstergeli ve çocuk kilidi olan çamaşır makinasının 7 Kg lık çamaşır yıkayabilirsiniz. 15 programlı cihazın paslanmaz çelik tamburu güven veriyor. Flavel ‘in bir diğer cihazı FLV5000 BM bulaşık makinas ı da 11 mart perşembe günü A101’de. Peşin fiyatı 1699 TL, 9 taksitli fiyatı 1793 TL.

‘in bir diğer cihazı ı da 11 mart perşembe günü A101’de. Peşin fiyatı 1699 TL, 9 taksitli fiyatı 1793 TL. Altus Buhar istasyonlu ütü 499 TL.

499 TL. Kiwi marka KSI 6450 Portatif dikey ütü 149 TL.

marka 149 TL. Kiwi KSC 4215 buharlı temizleyici Mop 219 TL.

219 TL. Sunny marka Woon dezenfekte su arıtma cihazı fiyatı 149 TL.

marka fiyatı 149 TL. Aprilla marka AHC 5035 Profesyonel şarjlı saç kesme makinası ise 109 TL.

ise 109 TL. Aprilla ATR 7002 Kulak ve Burun kılı kesme makinas ı ne kadar dersiniz? Sadece 12,95 TL.

ı ne kadar dersiniz? Sadece 12,95 TL. Kiwi KMX 3608 el mikseri fiyatı 69,95 TL.

fiyatı 69,95 TL. Sunny marka Maharet SN5BLD25B Multi blender Set i fiyatı 219 TL.

i fiyatı 219 TL. Deerma marka VC25 şarjlı dik süpürge 749 TL.

749 TL. Beliva marka AF930 45 Lt midi fırın fiyatı da 299 TL.

fiyatı da 299 TL. Piranha ses duyarlı ambiyans aydınlatma 49,95 Tl.

49,95 Tl. Piranha Gaming Maus e 34,95 TL.

e 34,95 TL. Piranha Gaming Klavye 39,95 TL.

39,95 TL. Piranha büyük boy oyuncu Mousepad 24,95 TL.

24,95 TL. Piranha Stero 1+1 hoparlör 29,95 TL.

29,95 TL. Piranha Kablolu kulaklık 29,95 TL.

29,95 TL. Piranha PUBG oyun kolu 19,95 TL.

19,95 TL. Piranha akıllı telefon ekran büyütücü 19,95 TL.

19,95 TL. GoSmart 32 CB Smart USB bellek 29,95 TL.

29,95 TL. QCY marka T1C Bluetooth kulaklık 99,95 TL.

99,95 TL. Piranha LED ışıklı Stant fiyatı da 59,95 TL.

A101 marketler zinciri hakkında genel bilgileri sizin için derledik. Yayınımızda ayrıca online olarak internetten nasıl alış veriş yapabileceğiniz konularında da bilgileri bulabilirsiniz. A101 nasıl kuruldu, A101’den online internetten alış-veriş nasıl yapılır?