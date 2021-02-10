2021 Akademi Ödülleri için artık aylar kalmışken, festivalde yarışacak bazı filmler de belli olmaya başladı. Bugün Oscar heyeti toplamda dokuz farklı dalda kısaltılmış adayların listesini kamuoyu ile paylaştı. İşte detaylar…
COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl organizasyonu birkaç ay ertelenen 93. Akademi Ödülleri şimdi meraklılarına ön adayları içeren dokuz dalda geniş listelerini paylaştı. Bu dallardaki adaylıkların kesin şekilde açıklanması 13 Mart 2021 gerçekleşecekken, festivalin resmi tarihi ise 25 Nisan olarak açıklanmış durumda. Dünyanın en prestijli sinema festivallerinden biri olan Oscar’da yine her zaman olduğu gibi yıldızlar geçidi bir gece hazırlanması bekleniyor.
Toplamda dokuz dalda ön adayları açıklanan Oscar Ödülleri bu sene Borat Subsequent Moviefilm, The Trial of the Chicago 7, Tenet, Mank, Da 5 Bloods, Mulan, Soul ve Birds of Prey gibi güçlü yapımları seçkiye alıyor. İşte yarışmada boy gösterecek birbirinden iddialı adaylar…
2021 Oscar Ödülleri Adayları (Kısaltılmış Liste)
En İyi Uluslararası Film
- Quo vadis, Aida? – Bosna Hersek
- The Mole Agent – Şili
- Charlatan – Çekya
- Another Round – Danimarka
- Two of Us – Fransa
- La Llorona – Guatemala
- Better Days – Hong Kong
- Sun Children – Iran
- Night of the Kings – Fildişi Sahili
- I’m No Longer Here – Meksika
- Hope – Norveç
- Collective – Romanya
- Dear Comrades! – Rusya
- A Sun – Tayvan
- The Man Who Sold His Skin – Tunus
En İyi Belgesel
- All In: The Fight for Democracy
- Boys State
- Collective
- Crip Camp
- Dick Johnson Is Dead
- Gunda
- MLK/FBI
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher
- Notturno
- The Painter and the Thief
- 76 Days
- Time
- The Truffle Hunters
- Welcome to Chechnya
En İyi Kısa Belgesel
- Abortion Helpline, This Is Lisa
- Call Center Blues
- Colette
- A Concerto Is a Conversation
- Do Not Split
- Hunger Ward
- Hysterical Girl
- A Love Song for Latasha
- The Speed Cubers
- What Would Sophia Loren Do?
En İyi Saç ve Makyaj
- Birds of Prey
- Emma
- The Glorias
- Hillbilly Elegy
- Jingle Jangle: A Christmas Journey
- The Little Things
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank
- One Night in Miami…
- Pinocchio
En İyi Orijinal Müzik
- Ammonite
- Blizzard of Souls
- Da 5 Bloods
- The Invisible Man
- Jingle Jangle: A Christmas Journey
- The Life Ahead
- The Little Things
- Mank
- The Midnight Sky
- Minari
- Mulan
- News of the World
- Soul
- Tenet
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Orijinal Şarkı
- Turntables – All In: The Fight for Democracy
- See What You’ve Done – Belly of the Beast
- Wuhan Flu – Borat Subsequent Moviefilm
- Husavik – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- Never Break – Giving Voice
- Make It Work – Jingle Jangle: A Christmas Journey
- Fight For You – Judas and the Black Messiah
- lo Sì (Seen) – The Life Ahead
- Rain Song – Minari
- Show Me Your Soul – Mr. Soul!
- Loyal Brave True – Mulan
- Free – The One and Only Ivan
- Speak Now – One Night in Miami
- Green – Sound of Metal
- Hear My Voice – The Trial of the Chicago 7
En İyi Kısa Animasyon
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You
- Kapaemahu
- Opera
- Out
- The Snail and the Whale
- To Gerard
- Traces
- Yes-People
En İyi Kısa Film
- Bittu
- Da Yie
- Feeling Through
- The Human Voice
- The Kicksled Choir
- The Letter Room
- The Present
- Two Distant Strangers
- The Van
- White Eye
En İyi Görsel Efekt
- Birds of Prey
- Bloodshot
- Love and Monsters
- Mank
- The Midnight Sky
- Mulan
- The One and Only Ivan
- Soul
- Tenet
- Welcome to Chechnya
Peki ya sizin bu yıl Oscar Ödülleri’nde favori filminiz hangisi? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.
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