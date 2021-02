2021 Akademi Ödülleri için artık aylar kalmışken, festivalde yarışacak bazı filmler de belli olmaya başladı. Bugün Oscar heyeti toplamda dokuz farklı dalda kısaltılmış adayların listesini kamuoyu ile paylaştı. İşte detaylar…

COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl organizasyonu birkaç ay ertelenen 93. Akademi Ödülleri şimdi meraklılarına ön adayları içeren dokuz dalda geniş listelerini paylaştı. Bu dallardaki adaylıkların kesin şekilde açıklanması 13 Mart 2021 gerçekleşecekken, festivalin resmi tarihi ise 25 Nisan olarak açıklanmış durumda. Dünyanın en prestijli sinema festivallerinden biri olan Oscar’da yine her zaman olduğu gibi yıldızlar geçidi bir gece hazırlanması bekleniyor.

Toplamda dokuz dalda ön adayları açıklanan Oscar Ödülleri bu sene Borat Subsequent Moviefilm, The Trial of the Chicago 7, Tenet, Mank, Da 5 Bloods, Mulan, Soul ve Birds of Prey gibi güçlü yapımları seçkiye alıyor. İşte yarışmada boy gösterecek birbirinden iddialı adaylar…

2021 Oscar Ödülleri Adayları (Kısaltılmış Liste)

En İyi Uluslararası Film

Quo vadis, Aida? – Bosna Hersek The Mole Agent – Şili Charlatan – Çekya Another Round – Danimarka Two of Us – Fransa La Llorona – Guatemala Better Days – Hong Kong Sun Children – Iran Night of the Kings – Fildişi Sahili I’m No Longer Here – Meksika Hope – Norveç Collective – Romanya Dear Comrades! – Rusya A Sun – Tayvan The Man Who Sold His Skin – Tunus

En İyi Belgesel

All In: The Fight for Democracy Boys State Collective Crip Camp Dick Johnson Is Dead Gunda MLK/FBI The Mole Agent My Octopus Teacher Notturno The Painter and the Thief 76 Days Time The Truffle Hunters Welcome to Chechnya

En İyi Kısa Belgesel

Abortion Helpline, This Is Lisa Call Center Blues Colette A Concerto Is a Conversation Do Not Split Hunger Ward Hysterical Girl A Love Song for Latasha The Speed Cubers What Would Sophia Loren Do?

En İyi Saç ve Makyaj

Birds of Prey Emma The Glorias Hillbilly Elegy Jingle Jangle: A Christmas Journey The Little Things Ma Rainey’s Black Bottom Mank One Night in Miami… Pinocchio

En İyi Orijinal Müzik

Ammonite Blizzard of Souls Da 5 Bloods The Invisible Man Jingle Jangle: A Christmas Journey The Life Ahead The Little Things Mank The Midnight Sky Minari Mulan News of the World Soul Tenet The Trial of the Chicago 7

En İyi Orijinal Şarkı

Turntables – All In: The Fight for Democracy See What You’ve Done – Belly of the Beast Wuhan Flu – Borat Subsequent Moviefilm Husavik – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga Never Break – Giving Voice Make It Work – Jingle Jangle: A Christmas Journey Fight For You – Judas and the Black Messiah lo Sì (Seen) – The Life Ahead Rain Song – Minari Show Me Your Soul – Mr. Soul! Loyal Brave True – Mulan Free – The One and Only Ivan Speak Now – One Night in Miami Green – Sound of Metal Hear My Voice – The Trial of the Chicago 7

En İyi Kısa Animasyon

Burrow Genius Loci If Anything Happens I Love You Kapaemahu Opera Out The Snail and the Whale To Gerard Traces Yes-People

En İyi Kısa Film

Bittu Da Yie Feeling Through The Human Voice The Kicksled Choir The Letter Room The Present Two Distant Strangers The Van White Eye

En İyi Görsel Efekt

Birds of Prey Bloodshot Love and Monsters Mank The Midnight Sky Mulan The One and Only Ivan Soul Tenet Welcome to Chechnya

Peki ya sizin bu yıl Oscar Ödülleri’nde favori filminiz hangisi? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.