Bundan 9 sene önce piyasaya çıkan dönemin amiral gemisi telefonu Samsung Galaxy S II için Android 11 tabanlı bir LineageOS 18.1 yazılım güncellemesi getirildi. Son dönemlerde geliştirme desteği halen devam etmekte olan birçok cihaz, buna benzer resmi olmayan güncellemelerden yararlanmaya başlamıştı. Bu sayede eski telefonlar donanım yetersizliklerine rağmen son sürüm işletim sistemlerinin tadına rahatlıkla varabiliyordu. Samsung’un efsane modeli de artık bundan payına düşeni aldı…

2011 yılında resmen satışları başlayan GT-I9100 model numaralı Samsung Galaxy S2, 4,3 inçlik minik ekran boyutu ile kullanıma sunulmuştu. 480×800 piksel çözünürlük oranıyla dönemi itibariyle büyük yankı uyandıran telefon 1 GB RAM kapasitesi ve 16 GB’lık bellek alanına sahipti. 1650 mAh’lık batarya kapasitesine yer veren cihaz, Samsung Exynos 4 Dual 4210 Chipset ile gelerek 2011’e göre gayet kullanışlı bir performans vadetmişti.

Elbette ki Samsung Galaxy S II için devir değişti ve teknoloji dünyasının gelişimi ile birlikte mobil cihazlar da büyük bir değişime uğradı. Günümüzde artık kullanılması pek de kolay olmayan bu cihaz, şaşırtıcı bir şekilde eski olmasına rağmen büyük ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Samsung’un efsane telefonu artık LineageOS 18.1 sürümü sayesinde resmi olmayan bir Android 11 işletim sistemi sağlıyor.

Halen daha Samsung Galaxy S2 telefonu kullanmaya devam eden kullanıcılar için Android 11 işletim sistemine geçiş yöntemlerinden biri olan LineageOS arayüzü, Google’ın son sürüm yazılımını neredeyse tüm işlevleriyle yansıtmayı başarıyor.