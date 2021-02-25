Sevilen elektronik üreticisi OPPO bugün Snapdragon 750 yonga seti ile güçlendirilmiş Reno5 K cihazına resmiyet kazandırdı. Tasarımı itibariyle Reno 5 serisinin diğer telefonlarını oldukça anımsatan bir görünüme sahip olan cihaz, dörtlü kamera kurulumu ve ideal performansıyla şimdiden çok sevilmiş gibi gözüküyor.

Reno 5 ailesinin en son üyesi olarak bugün Çin’de piyasaya duyurulan Oppo Reno5 K telefonu yeşil, mavi ve siyah renk seçenekleriyle tasarlandı. 7,9 mm kalınlığa sahip cihaz 180 gram ağırlığında hazırlanırken, cihazın teknik özellikleri orta segmentli bir modele göre gayet başarılı bulundu.

Oppo Reno5 K Orta Seviye Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

6,43 inç Full HD+ AMOLED ekran üzerinde 2400×1080 piksel çözünürlüğe izin veren akıllı telefon 90Hz yenileme hızıyla beklentileri arttırdı. Performansını Qualcomm Snapdragon 750G yonga setinden alan cihaz 8GB RAM ve 128GB depolama alanı sayesinde gönül rahatlığıyla bir oyun telefonu olarak da değerlendirebilir diye düşünülüyor. Android 11 işletim sistemiyle çalışan ve ColorOS 11 arayüzünü kullanan model 5G, 4G LTE, çift bantlı W-Fi, Bluetooth 5.0 ve GPS desteklerini ihmal etmiyor.

64 megapiksel ana kamera ile geliştirilen OPPO Reno5 K buna ek olarak dörtlü kamerasında 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP monokrom portre kamerası sunuyor. Ayriyeten ön tarafta muhteşem selfieler için 32MP’lik bir lens daha yer almakta. 4,300 mAh batarya kapasitesiyle hizmet veren Oppo telefonu 65W hızlı şarj desteği sunarken aynı zamanda güvenli bir kullanım adına ekran içi parmak izi sensöründen faydalanılıyor.

Oppo Reno5 K’nın fiyatı şimdilik kesin olarak açıklanmış değil. Fakat cihazın 6 Mart’tan sonra Çin pazarında raflara geleceği belirtiliyor.