ABD’nin Connecticut eyaletinde altı yaşındaki bir çocuk, annesinin kredi kartından 16.000 dolarlık oyun ve eklenti paketleri satın aldı. Annesi salgın sırasında evde çalışan George Johnson, derslerinden geri kalan vakitlerde iPad cihazından Sonic Forces oyunu oynuyordu. iPad’te halihazırda kayıtlı olan kredi kartı, aile için pahalıya patladı!

41 yaşındaki emlak komisyoncusu Jessica Johnson, ailenin en küçük çocuğu olan George’un iPad cihazından eklenti paketleri satın alındığını fark ettiğinde şaşkınlık geçirdi. Başlangıçta 1,99 dolarlık küçük ürünler satın alan çocuk, zaman geçtikçe 99,99 dolar değerinde oyun içi satın alımlara yönelmişti. Her pakette yeni karakterlere erişme imkanı sağlayan George’un tam olarak ne yaptığından pek de haberi yoktu.

“Bu Oyunlar Çocukların Bir Şeyler Satın Almalarını Sağlamak İçin Tasarlandı!”

Jessica Johnson, Apple ve PayPal hesaplarından çok büyük paralar çekildiğini öğrenince, bunun bir hata olduğunu düşünerek banka ile iletişime geçti. Tam olarak bir sonuca varamayan anne, Temmuz ayında faturasına yansıtan 16.293 dolarlık ödemeyi görünce dolandırıcılık iddiasında bulundu. Ancak nihayetinde bu masrafların oğlunun satın aldığı oyunlara dayandığını öğrenince, Jessica’nın hedefi artık App Store haline geldi.

Faturasındaki inanılmaz rakamlar karşısına şaşkına dönen Jessica Johnson, “Bu oyunlar tamamen yırtıcı olmak ve çocukların bir şeyler satın almalarını sağlamak için tasarlandı. Hangi yetişkin bir sandık sanal altın paraya 100 dolar harcayabilir ki?” ifadelerinde bulunarak Apple’ı suçladı. Oğlu George’un bu paraların gerçek olduğunu anlamadığını söyleyen anne, devasa faturayı nasıl ödeyeceğini bilemediğini paylaştı.