Bloomberg gazetecisi Mark Gurman haberine göre, Apple‘ın altıncı nesil iPad mini‘yi bu sonbaharda daha ince çerçeveler, daha büyük ekran ve geliştirilmiş performans içeren yeni bir tasarımla piyasaya sürmeyi planladığını bildirdi.

Haftalık “Power On” haber bülteninin son sayısında Gurman, mevcut 7,9 inç ekran boyutundan bir artışla 8,4 inçlik bir ekrana sahip olduğu söylenen yeni “iPad mini“nin “bu sonbaharda tercih edildiğini” söylüyor. ” Apple, ‌iPad mini‌‘yi en son 2019’da Apple Pencil desteğiyle güncelledi ve Gurman, yaklaşmakta olan güncellemeyi ‌iPad mini‌‘nin piyasaya sürülmesinden bu yana “en büyük yeniden tasarımı” olarak adlandırıyor.

Geçen sonbaharda Apple, temel iPad‘ini geliştirilmiş bir işlemciyle güncelledi ve ardından iPad Air‘de büyük bir yeniden tasarım yapıldı. Güncellenmiş ‌iPad Air‌, Ana Ekran Düğmesine ve tüm ekran tasarımına sahip değildir. Gurman, ‌iPad mini‌ 6‘nın mevcut en yeni ‌iPad Air‌‘e “benzer” bir tasarıma sahip olacağını söyledi.

Appel sızıntısı yapan Jon Prosser, yakın zamanda yaklaşmakta olan ‌iPad mini‌ olduğunu iddia ettiği şeyin görüntülerini paylaştı. Sızıntıya göre, ‌iPad mini‌, ilk olarak ‌iPad Air‌‘de tanıtılan bir donanım değişikliği olan güç düğmesine gömülü bir Touch ID sensörüne sahip olacak. Ayrıca Lightning bağlantı noktası yerine bir A14 yongası ve bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacağını iddia ediyor.

Apple‘ın bu sonbaharda birden fazla ürünü piyasaya sürdüğü söyleniyor; bu, yıllık iPhone ve Apple Watch yenilemesinin yanı sıra yeniden tasarlanmış MacBook Pro‘ları ve altıncı nesil “iPad mini’de bekleniyor.