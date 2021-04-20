Samsung Galaxy M32 akıllı telefon modeli, 6.000 mAh kapasiteli yüksek bir batarya ile geliyor. Akıllı telefon modeli hakkında birçok özellik belli oldu.

Giriş ve orta seviye bir model olacak olan Samsung Galaxy M32, Galaxy A32 5G modelinin üstünde yer alacak.

Telefon modeli hakkında gelen bilgilere göre 6,5 inçlik 720p+ TFT LCD panel ile gelecek olan model işlemci tarafında MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden gücünü alacak.

Üzerinden fiziksel olarak parmak izi okuyucusu sensörü ve 3,5 mm kulaklık girişi ile gelen akıllı telefon modeli, arka tarafında 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 2 MP derinlik kameralarından oluşuyor.

Ön tarafında ise 13 MP değerinde selfie kamerası ile gelen Samsung Galaxy M32 akıllı telefon modeli 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunulacak.

Samsung Galaxy M32 Ülkemizde de Satışa Sunulacak

128 GB hafıza ile gelecek olan telefon modeli, üzerinde microSD kart yuvası ile gelecek.

Samsung’un bu yeni M serisi telefon modelinde 5G desteğini olup olmayacağı henüz belli değil fakat Samsung bu tarz telefon modellerinde sürpriz bir şekilde sunabilir.

Telefon modelinin fiyat etiketi henüz belli değil ama uygun bir fiyat ile geleceği tahmin ediliyor.