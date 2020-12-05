Kanal 7 ekranlarının bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi Hint dizileri arasında gösterilen Masum‘da heyecan devam ediyor. Masum dizisinin 258. bölümü de oldukça heyecanlı ve gizemlerle dolu geçecek. Bugün saat 16:00’da yayınlanacak olan Masum dizisinin 258. bölümünde neler olacak?

Kokila, Tripti’den kurtulmuş ve Mira’yı alıp taksiyle konağa doğru yola çıkmıştı. Tiripti ise Kokila’nın bindiği taksinin arkasından onları takip etmeye başlar. Zira Kokila konağa gidip olayları anlatırsa bu Tripti’nin sonu demek olacaktır.

Masum 258. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Kokila taksiyle yoluna devam ederken Tripti birden taksinin önüne geçip seyyar satıcıların kullandığı arabayı, Kokila’nın bindiği taksinin önüne atar. Taksi şoförü manevra yapamaz ve devrilir. Kaza esnasında Kokila da taksiden fırlayarak dışarda büyükçe bir taşa kafasını çarpar. Çevredekilerin yardımıyla Kokila hemen hastaneye kaldırılır. Ahem doktorundan Kokila’nın durumunun ciddi olduğuna dair bilgi alır. Tripti olanları Radha’ya anlatır ve Radha’yı da bir korku salar. Kokila uyandığında herseye anlatacak korkusuyla o da hastaneye gelir. Tabi bu arada Mira da hastanededir ve aslında her şey için tek görgü tanığı odur.

Acil ameliyattan çıkan Kokila odasına alınırken Ahem de Gopi’ye kızmaya devam eder ve olayların sorumlusu olarak onu gösterir. Ahem’in bu tavrına Gopi sessiz kalsa da Modiler şiddetle karşı çıkacaklar ve Gopi’ye destek vereceklerdir.

Bir süre sonra Kokila uyanır. Gopi onun yanına gittiğinde Kokila baş ağrılarının olduğunu söyler. Ahem de odaya girer ve Gopi’nin orada olduğunu görünce Gopi’ye yine kızar. Bu sırada Kokila şok sözler söyleyerek Ahem için ailesi tarafından terbiye almamış olduğunu söyler. Haliyle Kokila kaza sonrası hafızasını kaybetmiştir.

Kokila Hafızasını Kaybediyor – Masum 258. Bölüm Özeti Devam Ediyor

Yeniden doktor muayenesinin ardından Kokila’nın hafızasını kaybettiği ve ne zaman bu durumun düzeleceğinin de belirsiz olduğu söylenir. Radha ise orada Mira’nın olmasını istemez ve ona mabede gitmesini söyler. Mira’nın oradan hemen ayrılması Modilerin dikkatini çeker.

Mira bir süre sonra oradan ayrılmanın doğru olmayacağını düşünerek yeniden hastaneye gelir. O da kendisini olanların sorumlusu olarak görüyordur. Ancak Ahem ile Gopi, Mira’ya her zaman yanlarında kalabileceği konusunda sözler söyler.

Masum dizisinin 5 Aralık Cumartesi 16:00’da yayınlanacak olan bölümü ile ilgili geniş ayrıntıları sizlerle paylaştık. Dizinin bu bölümüyle ilgili fragman görüntüleri ile sizleri başlasa bırakalım. İyi seyirler.