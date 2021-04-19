Bildiğiniz gibi Formula 1 yarışlarının neredeyse yarısı Avrupa kıtası içerisinde koşuluyor. Avrupa sonrası Orta Asya ve Arabistan kıtası yarışları ile sonlandırılan Formula 1 takvimine yeni bir ABD pisti eklemiş durumda.

Bilmeyenler için ABD’de bulunan “Circuit of the Americas” pisti 2021 takviminde bulunuyor. 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde ABD’nin Teksas eyaletinde yer alıyor.

Gün içerisinde açıklanan yeni bir gelişmeye göre ABD, F1 takvimine iki pist ile konuk olmak istiyor.

Formula 1 Takvimindeki 11. ABD Pisti: MiamiGP

Açıklanana göre Miami GP, 10 yıllık bir kontrat ile Formula 1 takviminde bulunacak. Yarış 2022 yılının ortalarına doğru koşulacak.

19 viraj ve 3 düzlükten oluşan Miami pistinde resmi verilere göre 320 kilometre hızlarına ulaşılabilecek.

Aşağıdan ulaşabileceğiniz Miami GP, Miami Garden ve Hard Rock stadyumunu çevreleyen bir yapısı ile 5,41 kilometre uzunluğa sahip.

Miami’deki mevcut turist sayısını ve reklamını artırmak için yapılan bu yarışın çoğu piste olduğu pole pozisyonundan başlayanın kolayca galibiyet alıp alamayacağını ya da geçişlerin nasıl olacağını maalesef seneye göreceğiz.

Açıklanan göre Miami Gardens sakinlerine F1 biletlerinin daha uygun fiyatlarda satılacağı da yer alıyor.

1950 yıllarında beri ABD merkezli Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix ve halen takvimde olan Austin yarışları arasına eklenen Miami’nin nasıl bir pist olacağını birlikte göreceğiz.