2021 yılı Marvel Sinematik Evreni için oldukça dolu bir yıl olacak. Bilindiği üzere Marvel’ın 2020 yılında hiçbir projesi seyirci karşısına çıkmamış, pandemi sebebiyle çekimler iptal olmuş ya da ertelenmişti. Ancak bu sene aynı durum geçerli olmayacak. WandaVision, Venom: Let There Be Carnage, Marvel’s What If …? ve daha pek çok yapımla hayranlarına eğlenceli bir sene vadeden şirket işte bu dizi ve filmler ile ekranlara gelecek…
WandaVision
- Dizi
- Yayın Tarihi: 15 Ocak
- Oyuncuları: Elizabeth Olsen, Evan Peters, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn
Morbius
- Film
- Yayın Tarihi: 19 Mart
- Oyuncuları: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris
The Falcon And The Winter Soldier
- Dizi
- Yayın Tarihi: 19 Mart
- Oyuncuları: Sebastian Stan, Anthony Mackie, Emily VanCamp
Black Widow
- Film
- Yayın Tarihi: 7 Mayıs
- Oyuncuları: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rachel Weisz
Loki
- Dizi
- Yayın Tarihi: Mayıs
- Oyuncuları: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw
Marvel’s What If…?
- Antolojik Animasyon Dizisi
- Yayın Tarihi: Belli değil
- Oyuncuları: Jeffrey Wright, Mark Ruffalo, Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston
Venom: Let There Be Carnage
- Film
- Yayın Tarihi: 25 Haziran
- Oyuncuları: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michele Williams, Naomi Harris, Amber Sienna
Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings
- Film
- Yayın Tarihi: 9 Temmuz
- Oyuncuları: Simu Liu, Awkwafina
Hawkeye
- Dizi
- Yayın Tarihi: Belli değil
- Oyuncuları: Jemery Renner, Hailee Steinfeld, Alaqua Cox
Eternals
- Dizi
- Yayın Tarihi: 5 Kasım
- Oyuncuları: Harry Styles, Kit Harington, Richard Madden
Ms. Marvel
- Dizi
- Yayın Tarihi: Belli değil
- Oyuncuları: Iman Vellani, Matt Lintz, Aramis Knight
Spider-Man: Homecoming 3
- Film
- Yayın Tarihi: 17 Aralık
- Oyuncuları: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch
Peki ya sizin merakla beklediğiniz Marvel filmi hangisi? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşın.
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