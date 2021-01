2021 yılı Marvel Sinematik Evreni için oldukça dolu bir yıl olacak. Bilindiği üzere Marvel’ın 2020 yılında hiçbir projesi seyirci karşısına çıkmamış, pandemi sebebiyle çekimler iptal olmuş ya da ertelenmişti. Ancak bu sene aynı durum geçerli olmayacak. WandaVision, Venom: Let There Be Carnage, Marvel’s What If …? ve daha pek çok yapımla hayranlarına eğlenceli bir sene vadeden şirket işte bu dizi ve filmler ile ekranlara gelecek…

WandaVision

Dizi

Yayın Tarihi: 15 Ocak

Oyuncuları: Elizabeth Olsen, Evan Peters, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn

Morbius

Film

Yayın Tarihi: 19 Mart

Oyuncuları: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris

The Falcon And The Winter Soldier

Dizi

Yayın Tarihi: 19 Mart

Oyuncuları: Sebastian Stan, Anthony Mackie, Emily VanCamp

Black Widow

Film

Yayın Tarihi: 7 Mayıs

Oyuncuları: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Rachel Weisz

Loki

Dizi

Yayın Tarihi: Mayıs

Oyuncuları: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw

Marvel’s What If…?

Antolojik Animasyon Dizisi

Yayın Tarihi: Belli değil

Oyuncuları: Jeffrey Wright, Mark Ruffalo, Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston

Venom: Let There Be Carnage

Film

Yayın Tarihi: 25 Haziran

Oyuncuları: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michele Williams, Naomi Harris, Amber Sienna

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings

Film

Yayın Tarihi: 9 Temmuz

Oyuncuları: Simu Liu, Awkwafina

Dizi

Yayın Tarihi: Belli değil

Oyuncuları: Jemery Renner, Hailee Steinfeld, Alaqua Cox

Eternals

Dizi

Yayın Tarihi: 5 Kasım

Oyuncuları: Harry Styles, Kit Harington, Richard Madden

Ms. Marvel

Dizi

Yayın Tarihi: Belli değil

Oyuncuları: Iman Vellani, Matt Lintz, Aramis Knight

Spider-Man: Homecoming 3

Film

Yayın Tarihi: 17 Aralık

Oyuncuları: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch

Peki ya sizin merakla beklediğiniz Marvel filmi hangisi? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşın.