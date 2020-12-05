Epic Games 2021 yılında düzenlemeyi amaçladığı Fortnite Dünya Kupası etkinliğini düzenlemekten vazgeçti. Koronavirüsü nedeniyle iptal olan etkinlik ilk defa 2019’da gerçekleşmişti. New York’ta Arthur Ashe Stadyumu‘nda gerçekleştirilen e-spor turnuvası üç gün boyunca devam etmiş ve toplamda 30 milyon dolarlık bir ödül havuzu hazırlamıştı. Ancak tüm dünyanın ilgisini çeken turnuva ne yazık ki önümüzdeki sene hayata geçmeyecek.

Takipçileri ile beklenen organizasyonun 2021’de gelmeyeceği haberini paylaşan Epic Games şirketi, hazırladığı blog yazısında önümüzdeki yıl yapmayı planladığı tüm fiziksel etkinlikleri iptal ettiğini belirtti. Bunlardan bazılarının ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilmek üzere düzenleneceği eklendi.

İnsanların canını tehlikeye atmak istemeyen Epic Games, güvenli şartlarda bir turnuva yapabileceğine garanti veremediği için e-spor etkinliği için durdurma kararına gitti. Zira 2019’da Fortnite Dünya Kupası katılımcı sayısı itibariyle 23.700 kişilik stadyum kapasitesinin tamamını doldurmuştu. Ayrıca YouTube ve Twitch üzerinden eşzamanlı olarak yayınlanan finalleri 2,3 milyon kişi izlemişti.

Oyuncular, ekip ve etkinlik personellerinin sağlığını göz önünde bulunduran Epic Games, güvenlik tedbirleri gereği Fortnite turnuvası için acele etmek istemedi. Firma sözcüleri tarafından “Neyin pratik ve güvenli olduğu hakkında hala çok fazla şey bilinmediğinden, 2021’de yüz yüze etkinlikler düzenlemeyi planlamıyoruz,” açıklamasında bulunuldu. Alınan karar her ne kadar oyuncular için üzücü olsa da insan sağlığı konusunda en doğru kararın alındığı düşünülüyor. Aksi taktirde on binlerce insanın katılım göstereceği etkinlik, pek çok zafiyete de sebep olabilirdi.