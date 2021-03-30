Bugün ülkemizde gerek ikinci el gerekse de sıfır otomobil satın almak isteyenlerin elini cebinin yanında bankalara da atması gerekecek gibi görünüyor. Yeni otomobillerin salgın dolayısıyla yeteri seviyede firmalarca satışa sunulmaması ikinci el pazarını coşturduğu gibi zaten sınırlı sayıda olan sıfır otomobil fiyatlarına da aynı oranda yansıdı. Haberimizde BMW 5 serisi ile ilgili Türkiye Mart ayı satış fiyatlarına değineceğiz.

Alman otomotiv devi BMW, Türkiye için 2021 model araçlarının fiyat listesini güncelledi. Buna göre BMW 5 serisinin en boş modelini satın almak için 864 bin lirayı gözden çıkarmak gerekirken eğer bu serideki en iyi modele sahip olmak isterseniz ise yaklaşık 1 milyon 281 bin 700 Türk lirasını ödemek zorundasınız.

İşte 2021 BMW 5 Serisi Türkiye Satış Fiyatları

Markanın BMW 5 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan BMW 520i Sedan Luxury Line Otomatik Benzinli için bu ailede en uygun fiyat olan 864 bin 400 lira ödemek zorundasınız.

2021 model BMW 520i Sedan M Sport Otomatik Benzinli modelinin fiyatı ise 880 bin 800 lira olarak güncellendi.

Seride BMW 530i xDrive Sedan Luxury Line Otomatik Mild Hybrid benzinli modelini anahtar teslim satın almak için 1 milyon 303 bin 600 lirayı gözden çıkarmalısınız.

Yeni 2021 BMW 530i Drive Sedan M Sport Otomatik Mild Hibrit benzinli model için 1 milyon 336 bin 400 lira ücret ödemek zorundasınız.

Yeni BMW 520d xDrive Sedan Luxury Line Otomatik dizel versiyon için anahtar teslim satış fiyatı olarak 1 milyon 257 bin 300 lira fiyat belirlendiği gözleniyor. Yine 2021 BMW 520d xDrive Sedan M Sport Otomatik dizel versiyon için ise 1 milyon 281 bin 700 lira satış fiyatı belirlenmiş.