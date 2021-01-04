Torrent Freak adlı popüler dizi-film indirme sitesi, yılın en çok korsan indirilen dizisini açıkladı. 2020’nin torrent’ten takip edilen en başarılı dizisi Star Wars’ın başarılı spin-off’u olan The Mandalorian oldu. Disney+ uygulamasında yayınlanan dizi, platformun şu anda yalnızca kısıtlı bölgelerde hizmet vermesi nedeniyle izleyiciler korsana yöneldi. İşte detaylar…

Pandemi sırasında internet kullanımı dünyanın dört bir yanında büyük oranda arttığı gibi, kullanıcılar çoğunlukla oyun ve sinema dallarına ilgi göstermeye başladı. Pek çok dijital streaming servisi bu dönemde ziyaretçi sayısını fazlasıyla arttırırken, bundan nasibini torrent siteleri de aldı.

Her yıl en çok izlenen diziler ve filmleri kullanıcıları ile paylaşan Torrent Freak adlı korsan indirme sitesi, kendi platformunda en çok ilgi gören yapımları bu sene de paylaştı. 2020’de korsan dizi izlemek için en çok tercih edilen yapım Disney+’ın The Mandalorian oldu. Star Wars evreninde geçen başarılı proje geçtiğimiz haftalarda 2. sezon finali ile ekranlara veda etmiş ve büyük bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

The Mandalorian’ın korsan izleme sitelerinde bu kadar rağbet görmesinin asıl nedeni ise Disney+ ağının şu anda yalnızca belli başlı bölgelerde hizmet vermesi olarak değerlendirildi. Zira bilindiği üzere uygulama Türkiye ve daha pek çok ülkede şimdilik kullanım dışı… Listenin diğer popüler yapımları arasında ise Amazon Prime Video orijinal dizisi The Boys ve HBO’nun zevkle takip edilen Westworld dizisini görüyoruz.