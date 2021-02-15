Ünlü pazar araştırma şirketi SensorTower yayınladığı son raporda 2020’nin en iyi abonelik uygulamaları konusuna değindi. YouTube listeleri alt üst edip ilk sırada yerini alırken, ilk 10’a giren uygulamalar arasında şaşırtıcı isimler de vardı. İşte detaylar…

Ortaya çıkan yeni Sensor Tower raporu bizlere abonelik tabanlı mobil uygulamaların küresel olarak 2020 yılında tırmanışa çıktığını gösterdi. Bir önceki yıla göre %34 büyüme yaşayan bu aplikasyonlar 2019 yılında 9,7 milyar dolar değerindeyken; 2020’deyse 13 milyar dolara yükseldi. Uygulamaların özellikle de COVID-19 ile artışını katladığı, pandemi esnasında daha fazla kullanıcının bu platformlara geldiği gözlendi.

Listedeki ayrıntılara göz attığımızda öncelikle Apple App Store‘un, Google’ın Play Store mağazasına göre daha yüksek harcama rakamları elde ettiği göze çarpıyor. Oyunların dahil edilmediği 100 mobil uygulamanın yer aldığı bu listede ilk sırada YouTube platformu yer alırken; popüler video izleme aracının Google servisleri arasında en çok gelir kazandıran hizmet olduğu anlaşıldı. YouTube’un küresel bazda 991,7 milyon dolarlık brüt gelir elde ettiği; yalnızca ABD’de 562 milyon dolar kazanç sağladığı anlaşıldı.

Tüketici harcamaları konusunda listenin ikinci sırasında 90 milyon abone sayısına ulaşan Disney+ platformu yer alırken, üçüncü sıradaysa popüler çöpçatan hizmeti Tinder bulunuyor. Listenin geri kalanındaysa sırasıyla Pandora, Google One, Twitch, Bumble, HBO Max, Hulu ve ESPN yer almakta.

Peki ya sizin son zamanlarda para verip abone olduğunuz mobil uygulamalar hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!