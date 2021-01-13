Disney yapımcılığında hazırlanan Karlar Ülkesi 2 filmi Nielsen’in verilerine göre yılın en çok izlenen yapımı oldu. Salı günü CES 2021 etkinliğinde gerçekleştirilen sunumları kapsamında 2020’nin popüler filmlerini sıralayan platform, kapsamlı analizlerini de takipçileri ile paylaştı.

Nielsen tarafından paylaşılan verilere göre Karlar Ülkesi 2, toplamda 14,0 milyar dakikalık izlenme süresi ile 2020 yılının en çok izlenen filmi olmaya hak kazandı. İkinci sırada ise açık ara farkla 10,5 milyar dakika izlenmeyle Moana yer alıyor. Listenin çarpıcı olan asıl kısmı ise şu ki; ilk on filmden tam yedisi Disney+‘a, diğer üçü ise Netflix platforma ait.

2020’nin En Çok İzlenen 10 Filmi

Frozen II Moana Secret Life of Pets 2 Onward Dr. Seuss’ The Grinch Hamilton Spenser Confidential Alaaddin Toy Story 4 Zoopia

Ozark, 2020’nin En Çok İzlenen Dizisi Oldu!

Ayrıca Nielsen şirketi film listesi dışında bir de 2020’nin en çok izlenen dizileri raporu paylaştı. Bu raporda Netflix’in fenomen dizisi Ozark, 30.4 milyar dakikalık görüntülenmesiyle ilk sırada yer alırken; Lucifer, The Crown, Tiger King ve The Mandalorian ilk beşe yerleşti. Rahatlıkla anlaşılacağı üzere burada da Netflix ve Disney+ uygulamalarının hakimiyeti gözlerden kaçmadı.

Son olarak Nielsen, eski dizilerin izlenme alışkanlığıyla ilgili de bir rapor yayımladı ve burada efsane dizi The Office birinciliğe yerleşti. Hemen ardından Grey’s Anatomy, Criminal Minds, NCIS ve Schitt’s Creek gibi yapımlar göze çarptı. Listenin altıncı sırasındaysa geçtiğimiz haftalarda final yapan Supernatural yer aldı.