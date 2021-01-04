Valve şirketi Steam Ödülleri 2020 etkinliği kapsamında yılın en iyi oyunlarını bir araya getirdi. Senenin bir numaralı oyunu Red Dead Redemption 2 seçilirken, oyun aynı zamanda Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun kategorisinde de ödüle layık bulundu. İşte tüm ödüller…
Eleştirmenler ve oyuncular yılın en iyi oyunları değerlendirmesi yapıldığında her zaman aynı fikirlere sahip olmasalar da Steam Ödülleri çoğunlukla ortaya tatmin edici değerlendirmeler çıkarmakta başarılı oluyor. Valve’ın son organizasyonunda 2020 yılı oyunlarını değerlendiren ekip; Yılın Oyunu olarak Rockstar Games imzalı RDR2 yapımını seçti. Red Dead Redemption 2 bu ödülü alırken Hades, DOOM Eternal, Fall Guys ve Death Stranding gibi başarılı rakiplerini de geride bırakmayı başardı.
2020 Steam Ödülleri Kazananları ve Adayları
Yılın Oyunu:
- Kazanan: Red Dead Redemption 2
- Adaylar: Hades, DOOM Eternal, Fall Guys, Death Stranding
Yılın VR Oyunu
- Kazanan: Half-Life: Alyx
- Adaylar: Phasmophobia, The Room VR: A Dark Matter, Thief Simulator VR, Star Wars Squadrons
Aşk ile Devam Eden
- Kazanan: Counter-Strike: Global Offensive
- Adaylar: Between Us, Terraria, The Witcher 3: Wild Hunt, No Man’s Sky
Arkadaşlarla Daha İyi
- Kazanan : Fall Guys
- Adaylar: Sea of Thieves, Borderlands 3, Deep Rock Galactic, Risk of Rain 2
En Yenilikçi Oynanış
- Kazanan: Death Stranding
- Adaylar : Control, Superliminal, Noita, Teardown
Zengin Hikayeye Sahip Üstün OYun
- Kazanan : Red Dead Redemption 2
- Adaylar: Detroit: Become Human, Mafia Definitive Edition, Metro Exodus, Horizon Zero Dawn
Kötü Olduğunuz En İyi Oyun
- Kazanan: Apex Legends
- Adaylar: Crusader Kings 3, Ghostrunner, FIFA 21, GTFO
Olağanüstü Görsel Stil
- Kazanan: Ori and the Will of the Wisps
- Adaylar: Battlefield 5, There is No Game, Marvel’s Avengers, Black Mesa
En İyi Oyun Müziği
- Kazanan: DOOM Eternal
- Adaylar: Halo: The Master Chief Collection, Helltaker, Need for Speed Heat, Persona 4 Golden
Arkana Yaslan ve Rahatla
- Kazanan: The Sims 4
- Adaylar: Microsoft Flight Simulator, Satisfactory, Untitled Goose Game, Factorio
Bir cevap yazın