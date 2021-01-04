Valve şirketi Steam Ödülleri 2020 etkinliği kapsamında yılın en iyi oyunlarını bir araya getirdi. Senenin bir numaralı oyunu Red Dead Redemption 2 seçilirken, oyun aynı zamanda Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun kategorisinde de ödüle layık bulundu. İşte tüm ödüller…

Eleştirmenler ve oyuncular yılın en iyi oyunları değerlendirmesi yapıldığında her zaman aynı fikirlere sahip olmasalar da Steam Ödülleri çoğunlukla ortaya tatmin edici değerlendirmeler çıkarmakta başarılı oluyor. Valve’ın son organizasyonunda 2020 yılı oyunlarını değerlendiren ekip; Yılın Oyunu olarak Rockstar Games imzalı RDR2 yapımını seçti. Red Dead Redemption 2 bu ödülü alırken Hades, DOOM Eternal, Fall Guys ve Death Stranding gibi başarılı rakiplerini de geride bırakmayı başardı.

2020 Steam Ödülleri Kazananları ve Adayları

Yılın Oyunu:

Kazanan: Red Dead Redemption 2

Adaylar: Hades, DOOM Eternal, Fall Guys, Death Stranding

Yılın VR Oyunu

Kazanan: Half-Life: Alyx

Adaylar: Phasmophobia, The Room VR: A Dark Matter, Thief Simulator VR, Star Wars Squadrons

Aşk ile Devam Eden

Kazanan: Counter-Strike: Global Offensive

Adaylar: Between Us, Terraria, The Witcher 3: Wild Hunt, No Man’s Sky

Arkadaşlarla Daha İyi

Kazanan : Fall Guys

Adaylar: Sea of ​​Thieves, Borderlands 3, Deep Rock Galactic, Risk of Rain 2

En Yenilikçi Oynanış

Kazanan: Death Stranding

Adaylar : Control, Superliminal, Noita, Teardown

Zengin Hikayeye Sahip Üstün OYun

Kazanan : Red Dead Redemption 2

Adaylar: Detroit: Become Human, Mafia Definitive Edition, Metro Exodus, Horizon Zero Dawn

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun

Kazanan: Apex Legends

Adaylar: Crusader Kings 3, Ghostrunner, FIFA 21 , GTFO

Olağanüstü Görsel Stil

Kazanan: Ori and the Will of the Wisps

Adaylar: Battlefield 5, There is No Game, Marvel’s Avengers, Black Mesa

En İyi Oyun Müziği

Kazanan: DOOM Eternal

Adaylar: Halo: The Master Chief Collection, Helltaker, Need for Speed ​​Heat, Persona 4 Golden

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