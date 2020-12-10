Yıl sonuna kadar devam edecek olan analiz açıklamalarına sürekli yenileri ekleniyor. Yılın en iyi mobil uygulamaları açıklamaları da bunlardan biri olarak gözüküyor. Google Play Store ve App Store verileri bir yana, Samsung Galaxy Store için de yılın en iyisi açıklandı.

Tüm değerlendirme kapsamında en çok ilgi çeken uygulamanın bir oyun olduğu açıklandı. Peki, yılın uygulaması ve doğal olarak oyunu da seçilen yapım hangisi?

Samsung Galaxy Store için Yılın Oyunu Fortnite Seçildi

Genel değerlendirmeye göre yılın oyunu Fortnite oldu. Apple tarafından darbe yiyen yapım, Samsung cephesinde ise bir hayli dikkat çekmiş gibi gözüküyor. Kendi alanında en iyi olarak seçilen oyun, aktiflik konusunda da yine liderliği eline aldı.

Bunun dışında en iyi oyun grafiklerine sahip olan yapım ise Microsoft tarafından sunulan Forza Street oldu. Yine bu oyunun da aktifliğinin çok yüksek olduğu söylendi. Oyun değil de sadece uygulama olarak değerlendirildiği zaman aktifliği daha düşük olsa da en dikkat çeken yapımın ise NBA Top Shot olduğu açıklandı.